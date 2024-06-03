ЮНИСЕФ и Министерство образования Туркменистана провели круглый стол на тему укрепления системы опеки детей

29 мая 2024 года в здании ООН в Ашхабаде проведен круглый стол по обсуждению укрепления системы опеки детей на базе семьи и совершенствования систем административных данных о детях, находящихся на альтернативном уходе. Круглый стол был организован совместно с Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане и Министерством образования Туркменистана, сообщает Аппарат Омбудсмена Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители Парламента страны, министерств и ведомств социального сектора и сектора правосудия, а также органов исполнительной власти, среди которых Министерства образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, внутренних дел, юстиции, Генеральной прокуратуры, Туркменстата, Аппарат Омбудсмена и Хякимлик г. Ашхабада.

Круглый стол открылся вступительным словом заместителя представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Александру Нартеа, который в своей речи подчеркнул важность обеспечения доступа нуждающихся детей к альтернативным услугам и дальнейшего совершенствования необходимой базы данных и объединение совместных усилий на этом направлении с учетом наилучших интересов детей.

Международный эксперт ЮНИСЕФ, г-жа Джоанна Роджерс отметила важность укрепления национальных механизмов Туркменистана в области защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их семей.

Представитель Регионального Офиса ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии, г-жа Аня Тельчик указала на необходимость наличия качественных данных о детях, находящихся на альтернативном уходе, для разработки политик и планирования, а также для мониторинга реализации реформ в этой области.

В завершении мероприятия участники обсудили оценку систем управления данными для детей, находящихся в системе альтернативного ухода, и обсудили дальнейшие шаги. ///nCa, 3 июня 2024 г.