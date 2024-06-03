Мероприятия за рубежом в честь Всемирного дня велосипеда

В дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом состоялись спортивные мероприятия в честь Всемирного дня велосипеда, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году по инициативе Туркменистана.

31 мая 2024 года в Лондоне Посольством Туркменистана в Великобритании были проведены культурно-спортивные мероприятия, посвящённые Всемирному дню велосипеда, а также 300-летию великого мыслителя и поэта Востока – Махтумкули Фраги, в котором приняли участие сотрудники Посольства, туркменские студенты, обучающиеся в Великобритании.

В этот же день аналогичную акцию провели в Бухаресте под эгидой Посольства Туркменистана в Румынии. Спортивное мероприятие было организовано в парке Короля Михая I при поддержке местного муниципалитета и Ассоциации «Зеленая революция». В нем приняли участие главы и представители дипломатических миссий, аккредитованные в Румынии, представители туркменской диаспоры и студенты.

Также Посольство Туркменистана в Исламской Республике Пакистан совместно с Министерством иностранных дел Пакистана и компанией «Serena Hotels» организовало празднование «Всемирного дня велосипеда – 2024» в целях пропаганды здорового образа жизни и экологически чистых видов транспорта, популяризация которых непосредственно способствует достижению соответствующих Целей устойчивого развития.

Посольство Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия совместно с Федерацией велосипедного спорта Королевства Саудовской Аравии организовали велопробег в городе Эр-Рияде. В мероприятии приняли участие сотрудники дипломатической миссии и члены их семей, руководители и представители Федерации велосипедного спорта Королевства Саудовская Аравия, спортсмены национальной сборной Королевства по велоспорту, подростки и дети с ограниченными возможностями.

2 июня 2024 года Посольство Туркменистана в Республике Армения совместно с Мэрией города Еревана организовало велопробег. Велосипедный марш прошёл по одной из центральных проспектов города Еревана. В пробеге приняли участие главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Армении, сотрудники министерства иностранных дел с членами семей, члены Федерации велосипедного спорта Армении, спортсмены и жители столицы.

3 июня 2024 года Посольство Туркменистана в Грузии при содействии Национальной федерации велоспорта Грузии провело велопробег по маршруту «Тбилиси-Мцхета-Тбилиси», посвященный Всемирному дню велосипеда, а также 300-летию Махтумкули Фраги. Маршрут охватывал центральные улицы города Тбилиси, а также древней столицы Грузии Мцхеты.

Кроме того, велопробеги состоялись в столицах ОАЭ, России, Германии, Казахстана, Франции, Индии и в городе Дубае, при организации Генерального Консульства Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах. В массовых заездах приняли участие сотрудники дипломатических представительств страны и члены их семей, представители туркменской диаспоры и студенческой молодежи. ///МИД Туркменистана

Несколько фото с велопробегов, организованных Посольствами Туркменистана за рубежом: