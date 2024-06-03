В Анкаре прошли мероприятия по случаю Всемирного дня велосипеда

3 июня 2024 года Посольство Туркменистана в Турецкой Республике совместно с Федерацией велосипедного спорта Турции организовали велопробег, посвящённый Всемирному дню велосипеда.

В массовом спортивном мероприятии, прошедшем в Ботаническом парке Анкары, приняли участие руководители Министерства молодежи и спорта Турции, Федерации велосипедного спорта, спортсмены и представители СМИ.

На церемонии старта спортивной акции было подчёркнуто, что принятие по инициативе Туркменистана Резолюции Генассамблеи ООН об учреждении Всемирного дня велосипеда свидетельствует о высокой оценке мировым сообществом усилий нашей страны по развитию спорта и физкультурно-оздоровительного движения, популяризации езды на велосипеде, созданию условий для гармоничного развития подрастающего поколения, формированию экологической культуры общества. ///nCa, 3 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)