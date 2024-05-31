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В Астане состоялся Китайско-Центральноазиатский форум по развитию прав человека

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Механизм сотрудничества между Центральной Азией и Китаем открыл ценные возможности для защиты прав человека, обеспечения средств к существованию и экономического развития в регионе, заявили участники Китайско-Центральноазиатского форума по развитию прав человека, который состоялся в Астане 28-29 мая 2024 года.

Форум на тему “Построение китайско-центральноазиатского сообщества общего будущего: новое видение развития прав человека” был организован Китайским фондом развития прав человека.

Цзо Фэн, заместитель председателя и генеральный секретарь Китайского фонда развития прав человека, председательствовал на форуме и выступил с речью. Он заявил, что народы Китая и стран Центральной Азии изучили пути развития, соответствующие их национальным условиям, и в то же время проводят процессы модернизации своих стран.

Они признают, что мирное развитие дается нелегко, а права человека нуждаются в эффективной защите.

Спикер в ходе своего выступления выдвинул четыре предложения по сотрудничеству со странами Центральной Азии:

  • Во-первых, он призвал взять за основу реализацию глобальных инициатив в области безопасности и создать мирную основу для защиты основных прав человека ;
  • Во-вторых, базируясь на совместном строительстве “Пояса и пути”, страны могут укрепить материальную основу для содействия общему развитию прав человека;
  • В-третьих, он подчеркнул необходимость принятия мер по реализации Глобальной цивилизационной инициативы в качестве пути совместной работы по содействию улучшению глобального управления в области прав человека;
  • В-четвертых, Цзо Фэн высказался в пользу укрепления связей между людьми.

В форуме приняли участие официальные лица, исследователи и эксперты в области прав человека из Китая и стран Центральной Азии.

Китайские эксперты заявили, что, отстаивая права человека, Китай и страны Центральной Азии привержены созданию сообщества с общим будущим, повышению представленности и голоса развивающихся стран в международной системе защиты прав человека и обеспечению более справедливого, обоснованного и инклюзивного глобального управления в области прав человека.

Эксперты из Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, Национальной академии наук Кыргызской Республики и Национального центра по правам человека Республики Узбекистан также провели дискуссии на такие темы, как общее развитие и защита прав человека, взаимный обмен знаниями между цивилизациями и обществами, прогресс в области прав человека.

Первая встреча Китайско-Центральноазиатского форума по правам человека состоялась в сентябре 2023 года в Пекине. ///nCa, 31 мая 2024 г. (по материалам CCTV/Seetaoe)

 

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