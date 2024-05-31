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Туркменские специалисты знакомятся с российскими стандартами обеспечения качества зерна

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С 28 по 31 мая делегация специалистов компетентных ведомств Туркменистана пребывает в России с визитом с целью ознакомления с российской системой обеспечения карантинного фитосанитарного контроля, контроля качества и безопасности зерна, в частности, контроля остаточного содержания пестицидов, сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В составе делегации – заведующая лаборатории отделения по исследованию пищевых продуктов лабораторно-инструментальными методами Центра общественного здоровья и питания Бахаргуль Мухыева, начальник отдела сертификации, государственного надзора и экспертизы пищевых продуктов Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Аннакерим Аннамырадов, а также начальник отдела внешнего карантина Государственной службы по карантину растений Министерства сельского хозяйства Туркменистана Тойли Какаджанов.

28 и 29 мая специалисты из Туркменистана посетили испытательные лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Здесь им были продемонстрированы принципы организации и полный цикл лабораторных исследований качества и безопасности зерна, представлены оснащение лаборатории, информация об объектах исследования и показателях. Делегации также рассказали об этапах контроля российской зерновой продукции, отправляемой за рубеж.

«Данный визит имеет особую ценность, ведь мы с российскими коллегами обсудили не только общие тенденции в профессиональной сфере, но и конкретные рабочие моменты. Такой обмен международным опытом очень важен, поэтому мы в свою очередь будем рады видеть специалистов с ответным визитом в Ашхабаде», – сказала глава делегации Бахаргуль Мухыева, подводя итоги визитов в испытательные лаборатории. ///nCa, 31 мая 2024 г.

 

 

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