В Риме состоялась 3-я Министерская конференция “Италия-Центральная Азия”

29 мая 2024 года в Риме заместитель Премьер-министра Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни встретился с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в рамках третьей министерской конференции “Италия-Центральная Азия”.

“Италия с большим интересом рассматривает политическое сотрудничество и возможности, которые открываются для наших компаний в Центральной Азии; для нас является приоритетом установление стратегического партнерства с этими странами и укрепление экономического и промышленного сотрудничества в области водных и экологических ресурсов, а также высшего образования. По этой причине мы привлекли к сегодняшней встрече более 30 наиболее важных итальянских компаний и торговых ассоциаций”, – прокомментировал министр.

Правительство Италии содействует активизации отношений со странами региона, о чем свидетельствуют бизнес-форумы, организованные совместно с Узбекистаном (в июне 2023 года), Казахстаном (в январе этого года) и Таджикистаном (в апреле прошлого года). Эти инициативы соответствуют программе “Дипломатия роста”, проводимой Министерством иностранных дел Италии и его дипломатической сетью по инициативе министра Таяни. Особое внимание уделяется региональным проектам в области инфраструктуры, сельского хозяйства, машиностроения и энергетики с участием всех стран Центральной Азии.

В ходе конференции были проведены тематические встречи, посвященные энергетическому переходу и глобальным вызовам, связуемости, а также высшему образованию и информационным сетям. Помимо компетентных органов Италии и Центральной Азии, в мероприятии приняли участие ученые, представители Европейской комиссии и торговых ассоциаций.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества стран Центральной Азии и Италии в политической, экономической, торговой, водно-энергетической, экологической, транспортной, туристической и образовательной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным темам регионального и международного сотрудничества, в том числе обсудили угрозы и вызовы современности, ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Италия готова внести свой вклад в развитие сети железных дорог Центральной Азии

Заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси провел сессию “Связуемость” в рамках третьей министерской конференции Италия- Центральная Азия.

Во встрече приняли участие министры и представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении, сообщает министерство инфраструктуры и транспорта Италии.

Основное внимание на сессии было уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), более известному как “Средний коридор”. Коридор был запущен в 2016 году для соединения Европы с Центральной Азией.

Столкнувшись с вызовами нашего времени, стратегия ЕС Global Gateway занимает центральное место в укреплении связуемости в условиях растущей глобальной нестабильности, при этом большое внимание уделяется инициативе Среднего коридора, которая основана на центральной Транскаспийской сети, говорится в пресс-релизе.

Италия готова внести свой вклад в развитие железнодорожной сети и портов Центральной Азии с общей целью укрепления конкурентоспособности бизнеса стран, безопасности глобальных цепочек поставок и борьбы с изменением климата. ///nCa, 30 мая 2024 г.