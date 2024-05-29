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Всемирное послание Фирдоуси на церемонии поминовения Фирдоуси в Мешхеде

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В Мешхеде состоялась конференция, посвященная памяти известного персидского поэта Фирдоуси, под названием “Возвращаясь к роли “Шахнаме” Фирдоуси в ирано-исламской культуре и цивилизации”, приуроченная к празднованию Дня персидского языка. Ученые, исследователи Шахнаме, студенты и деятели искусства приняли участие в конференции в Университете Фирдоуси в Мешхеде, который признан центром изучения Шахнаме.

Доктор Саад С. Хан, президент Институт Культуры Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), выступил на конференции с программной речью. В своем выступлении он сказал: «Книга Фирдоуси “Шахнаме”, представляющая собой смесь мифа, эпоса и советов, на протяжении тысячи лет оказывала влияние на мировую литературу. В ней изображена история борьбы добра со злом, в которой добро всегда побеждает. Фирдоуси изображает все социальные классы и пропагандирует стремление к истине и справедливости. Он верил, что мудрость и справедливость развивают общество. Универсальность “Шахнаме” заключается в ее послании всему человечеству, а не какой-то конкретной расе или нации».

Мероприятие предоставило ученым и исследователям возможность поделиться своими взглядами на творчество Фирдоуси и его влияние на персидскую литературу и культуру. Форум также стал площадкой для содержательных дискуссий о наследии Фирдоуси. /// nCa, 29 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Институтом культуры ОЭС)

 

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