Порода Собак «Kazakh Tazy» может стать Национальным Брендом Казахстана

26 мая в Астане прошла выставка собак, организованная Союзом кинологов Казахстана, в рамках которой специальная международная комиссия обследовала около 100 собак породы «казахский тазы» со всего Казахстана.

По словам исполнительного директора Международной кинологической федерации Ива де Клерка, члены комиссии приехали изучить породу «казахский тазы», посмотреть функциональность, здоровье и общий внешний облик собак.

«Казахские тазы являются представителями борзых, это собака, которая должна охотиться, соответственно она должна быстро бегать, быть выносливой, иметь хорошее зрение, чтобы она могла далеко видеть. Все эти характеристики требуют определенного строения конечностей, мышц, костей – все это мы определяем в ходе выставки», – отметил Ив де Клерк.

Вместе с тем, комиссией изучается стандарт породы «казахский тазы», разработанный в Казахстане, и поголовье собак, представленное в стране.

«Руководство и представители Международной федерации кинологов лично убедились, что в стране происхождения имеется поголовье, увидели отношение государства и общества и в целом культуру собаководства на должном уровне. По результатам этой выставки комиссия составит свое заключение, которое ляжет в основу решения Генерального комитета Международной кинологической федерации о признании «Kazakh Tazy» национальной породой и брендом Казахстана», – сказал президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

На сегодня, по данным Союза кинологов Казахстана, в стране зарегистрировано около 3-3,5 тысяч тазы. Однако фактическая численность еще корректируется и может быть увеличена в 2-3 раза после регистрации, так как есть очень много представителей породы без документов.

Также в рамках выставки был определен лучший представитель породы. Им стала тазы Перизат из страны Беловодья. Владелец – Берик Орынбаев (Алматы), заводчик собаки – Елена Хардина.

Одной из самых маленьких участниц выставки стала 3-месячная тазы по кличке Шагала, которую привезли из Семея. Ее хозяин – 11-летний Адильжан Женис.

«Я изучаю секреты охоты вместе с папой. Собак мы кормим специальным кормом для тазы. Наши собаки участвовали в разных соревнованиях и мероприятиях в Семее, а в Астану мы приехали впервые», – рассказал Адильжан. ///Посольство Казахстана в Туркменистане, 28 мая 2024 г. (фото Солтан Жексенбеков)