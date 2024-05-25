Президент Туркменистана принял заместителя Премьер-министра Узбекистана

В пятницу, 24 мая, Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя Премьер-министра, министра экономики и финансов Республики Узбекистан Джамшида Кучкарова.

В ходе встречи, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал высокий уровень двусторонних отношений между двумя государствами. Отмечалось, что Туркменистан и Узбекистан конструктивно взаимодействуют в рамках Организации Объединённых Наций, ряда других международных и региональных структур.

В контексте многопланового туркмено-узбекского партнёрства особое место отводится торгово-экономической сфере. Динамично развивается сотрудничество в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом, сельскохозяйственном секторах.

Наряду с этим поступательный характер присущ традиционным контактам в культурной, научной, образовательной областях.

Речь также зашла о праздновании в Туркменистане и зарубежом 300-летия со дня рождения великого мыслителя Махтумкули Фраги.

Как подчеркнул глава государства, по случаю знаменательной даты на днях в Ашхабаде состоялось открытие монумента Махтумкули Фраги и нового культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy». В парке на аллее знаменитых поэтов-классиков и мыслителей установлен памятник Алишеру Навои, что олицетворяет дружбу, братство и добрососедство туркменского и узбекских народов.

В свою очередь, Кучкаров отметил, что согласно постановлению Президента Шавката Мирзиёева и в Узбекистане празднуется юбилей Махтумкули, стихотворения которого служат воззванием к дружбе и мирному сосуществованию, став основой проводимой Туркменистаном миролюбивой политики.

Отметив, что Туркменистан намерен и далее укреплять и наращивать стратегическое партнёрство с Узбекистаном, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные приветствия и наилучшие пожелания Президенту Шавкату Мирзиёеву. ///nCa, 25 мая 2024 г.