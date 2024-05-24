Заседание Диалоговой площадки лидеров-женщин Центральной Азии завершилось решительными заявлениями о приверженности идее цифровых, социальных и экологических инноваций

23 мая 2024 года в Бишеке успешно завершилось заседание «Диалога женщин Центральной Азии». На данном мероприятии, посвященном теме «Роль женщин в экономике стран Центральной Азии: лидерство для продвижения цифровых, социальных и экологических инноваций», приняли участие лидеры-женщины со всего региона Центральной Азии для определения стратегии и оформления приверженности идее укрепления роли женщин в этих критически важных секторах.

Диалоговая площадка лидеров-женщин Центральной Азии была образована в декабре 2020 года Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН) и Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины) с целью оказания поддержки женщинам данного региона в достижении более существенных политических, экономических и социальных ролей, тем самым обеспечив им возможность более уверенно и значимо оказывать влияние на процессы принятия решений по вопросам, связанным с миром, стабильностью, устойчивым развитием и региональным сотрудничеством.

Данное мероприятие было организовано в партнерстве с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, Администрацией Президента Кыргызской Республики, Кабинетом министров Кыргызской Республики, при поддержке со стороны ПРООН, РЦПДЦА ООН и страновым офисом ООН-Женщины в Кыргызской Республике. В заседании данной Диалоговой площадки приняли участие председатели и заместители председателей парламентов стран Центральной Азии: г-жа Джамиля Исаева, заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, г-жа Танзила Нарбаева, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, г-жа Дания Еспаева, заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, г-жа Бахар Сайидова, председатель Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике Меджлиса Туркменистана, г-жа Фируза Нуруллозода, первый заместитель Председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан.

Данное мероприятие знаменовало собой официальное начало председательства Кыргызской Республики в Диалоговой площадке лидеров-женщин Центральной Азии на 2024 год. Кыргызская Республика озвучила свою приверженность руководству коллективных региональных усилий в части укрепления гендерного равенства и поддержки расширения экономических прав и возможностей женщин во всем регионе.

Г-жа Джамиля Исаева, заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, председательствующая от Кыргызской Республики в Диалоге женщин стран Центральной Азии отметила, что женщины играют ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), а как известно, все 17 целей ЦУР включают в себя приоритетные сферы жизнедеятельности, необходимые для успешного развития государства. «В эпоху глобальной цифровизации и борьбы с климатическими проблемами, необходимо содействовать участию женщин в основные отраслевые ориентиры. Женщины не только наиболее уязвимы к климатическим изменениям, но и являются важными участниками-акторами в достижении национальных климатических целей. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек является не только вопросом справедливости, но и экономического процветания», – отметила Джамиля Исаева.».

Данное заседание Диалоговой площадки отметилось живыми обсуждениями и результативными сессиями стратегического планирования, в которых приняли участие парламентарии, сотрудники органов государственной власти, представители международных и неправительственных организаций, бизнес-лидеры и эксперты из стран Центральной Азии – Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. Участники данного мероприятия подчеркнули важность лидерства женщин в продвижении экономических инноваций и содействия устойчивости в регионе.

Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике, подчеркнула следующее в своей приветственной речи: «Диалоговая площадка лидеров-женщин Центральной Азии задала новый уровень регионального сотрудничества в области гендерного равенства. Расширяя экономические права и возможности женщин в цифровом, социальном и экологическом секторах, мы раскрываем широкий, неосвоенный потенциал в области устойчивого развития экономического роста».

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистана Танзила Нарбаева в своем выступлении отметила, что без повышения уровня образования нельзя достичь хороших результатов, поэтому особое внимание необходимо обратить на образование женщины. Она подчеркнула, что в Узбекистане в магистратуре женщины имеют возможность обучаться за счет государства, предпринимаются меры по повышению экономической активности женщин.

В результате системных мер, число женщин предпринимателей удвоилось, на сегодняшний день 40% предпринимателей являются женщины», -отметила Танзила Нарбаева, добавив, что в Узбекистане 100 млн долларов США направлено на поддержку женщин в бизнесе. Она также отметила, что в Узбекистане реализуются реформы в сферах обеспечения гендерного равенства, борьбы с семейным насилием, криминализации семейного насилия, поскольку без решения этой проблемы невозможно говорить о возможностях женщин.

В ходе данного мероприятия был разработан всеобъемлющий ряд рекомендаций в части государственной политики. Эти рекомендации будут представлены высшему политическому руководству стран Центральной Азии, продвигая меры, направленные содействие региональному сотрудничеству и оказание поддержки инициативам женщин в области цифровой, креативной и зеленой экономик.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Дания Еспаева подчеркнула, что в Казахстане приняты системные меры по поддержке экономической активности женщины. «Сегодня женщины осваивают новые специальности, поскольку появляются новые формы экономической деятельности. Стоить подчеркнуть, что женщины в новых трендах не отстают от требований времени», – подчеркнула Дания Еспаева, добавив, что в Казахстане открыто 19 центров поддержки женского предпринимательства, где около 9 тысяч женщин получили различные услуги.

Председатель Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике Меджлиса Туркменистана Бахар Сейидова обозначила, что в рамках Диалога создана атмосфера доверительного и многопланового сотрудничества. Она обратила внимание на обеспечение гендерного равенства, отметив, что этот вопрос является одним из 17 Целей устойчивого развития. «Важно отметить, женщины активно принимают участие в экономической деятельности, в том числе предпринимаются усилия по повышению потенциала женщин», – добавила Бахар Сейидова.

Первый заместитель председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан Фируза Нуруллозода приняла участие в режиме видеоконференцсвязи. В своем выступлении она отметила, что женщины играют важную роль в развитии экономики стран Центральной Азии. «В Таджикистане есть много возможностей для повышения активности и саморазвития женщин. Инновации, цифровые технологии оказывают влияние на жизнь женщин, ведь женщины играют важную роль в сферах науки, образования и торговли», – отметила она, добавив, что в Таджикистане с 2014 года проводится конференция для женщин и девушек в науке.

Для государственных органов и неправительственных институтов были разработаны рекомендации по реализации конкретных инструментов, поддерживающих женщин-предпринимательниц и инноваторов. Сюда входит идея создания Фонда женских инициатив Центральной Азии.

На данном заседании Диалоговой площадки также была представлена информация от широкого круга лидеров-женщин и предпринимательниц-инноваторов о текущих и предстоящих инициативах, сетях и площадках взаимодействия. Это повышение осведомленности о проходящей работе способствует более широкой вовлеченности и формированию новых коллективных проектов по сотрудничеству.

Г-жа Фируза Нуруллозода, первый заместитель Председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, отметила: «На данном заседании Диалоговой площадки была подчеркнута важность регионального сотрудничества в преодолении гендерного неравенства. Таджикистан привержен идее продвижения данных инициатив для нашего общего блага».

В ходе данного заседания Диалоговой площадки также прошли три тематические сессии, сосредоточенные на критически важных областях инноваций.

В ходе сессии на тему «Зеленая экономика» под модераторством г-жи Динары Ашимовой изучалась роль женщин в продвижении социальных и экологических инноваций. Докладчики подчеркнули вклад женщин в устойчивые практики и зеленые технологии с учетом вызовов, создаваемых изменением климата.

В ходе сессии на тему «Креативная экономика» под модераторством г-жи Айсулуу Мамашовой обсуждались стратегии поддержки инноваторов-женщин и ремесленниц в креативных отраслях. Обсуждения были сосредоточены на создании способствующей среды и формировании инновационных подходов к местному развитию за счет создания и поддержки креативных кластеров и лабораторий.

Сессия на тему «Цифровая экономика» под модераторством г-жи Лейлы Луровой была сосредоточена на укреплении участия женщин в цифровых решениях. Ключевыми обсуждавшимися темами стали цифровая трансформация, электронная коммерция, финансовые технологии и реализация цифровых инструментов для разрешения экологических вопросов.

Также был утвержден План действий Диалоговой площадки на 2024 год, в котором внимание было акцентировано на ключевых приоритетах и стратегиях. Сюда входит подготовка к региональной выставке «ЭКСПО-2024», в ходе которой внимание будет привлечено к женщинам-предпринимательницам, подвигающим инновации для ускорения социально-экономического развития региона Центральной Азии. ///ПРООН Кыргызстан