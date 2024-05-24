Ситуация в области электронной коммерции в Центральной Азии

Новостная служба Daryo.uz из Узбекистана опубликовала 13 марта 2024 года доклад о состоянии электронной коммерции в Центральной Азии.

Ниже мы приводим полный текст данной статьи:

Специальные банковские счета для покупок по электронной коммерции предлагают создать в Центральной Азии

По данным IMARC Group (международная исследовательско-консалтинговая группа по анализу рынка) объем рынка электронной коммерции в Центральной Азии в 2022 году составил 8 миллиардов долларов. Рост на следующие пять лет – 25,4%.

Катализатором развития электронной коммерции стала пандемия COVID-19. Именно коронавирус привел к широкому внедрению онлайн платформ. Кроме того, растущая инфраструктура Интернета и расширение доступа к нему среди городских и сельских жителей открывают больше возможностей и поддерживают медленный, но устойчивый рост рынка.

Однако эксперты в области электронной коммерции в Центральной Азии считают, что за таким прогрессом не поспевает государственный аппарат. Необходим отдельный закон, регулирующий права и обязанности всех участников процесса. Те страны, что приняли его, написали закон на скорую руку, нормы в нем сырые и недоработанные, считают эксперты. В Таджикистане, к примеру, создано отдельное Агентство по инновациям и цифровым технологиям. Какие проблемы сегодня испытывает отрасль, а также что поможет улучшить ситуацию рассказали экономисты стран Центральной Азии. Они подготовили исследование и предложения, которые озвучат на предстоящем форуме B5+1 в Алматы 14-15 марта. (Мы уже сообщали об этом в нашем отчете “Электронная коммерция в Таджикистане готовится к подъему”, опубликованном по этой ссылке – https://www.newscentralasia.net/2024/05/17/elektronnaya-kommertsiya-v-tadzhikistane-gotovitsya-k-podyemu/)

Объем рынка е-commerce в ЦА 8 млрд тенге

В мае 2023 года была создана отраслевая подгруппа B5+1, в которую вошли представители региональных НПО и бизнеса. В рабочую группу вошли представители пяти стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. За год эксперты успели достичь некоторых результатов при сотрудничестве с международными институтами, участии в разработке Национальной деловой повестки, исследовали проблемы законодательного регулирования, презентовали свои предложения в правительства стран ЦА.

Растущее население региона формирует емкий рынок сбыта и растущий пул трудовых ресурсов. Население в 77 млн человек Центральной Азии продолжает расти почти на 2% ежегодно. Согласно оценкам ООН, на горизонте до 2040 года ежегодный демографический прирост в регионе в среднем составит 1,1%. Демография на стороне роста экономик центральноазиатских государств.

По данным KPMG Caspian (2022), ожидается, что рынок электронной коммерции в Казахстане вырастет на 19%, это 5 млрд долларов в 2023 году. Что касается рынка Узбекистана, прогнозируется, что к 2026 году он достигнет 1 млрд долларов.

Председатель правления некоммерческой организации Techno Women, основатель ОФ «Цифровая трансформация» Азиза Шужеева предлагает на уровне глав государств ЦА подписать Соглашение о развитии электронной коммерции. Наличие документа даст реальный толчок в гармонизации законодательства и регуляторики.

«Необходимо разработать и принять нормативные акты, которые обеспечат защиту прав потребителей и бизнеса в онлайн-среде, а также обеспечат безопасность онлайн-платежей. Необходимо развивать таможенную инфраструктуру и интегрировать информационные системы в оформлении товаров, чтобы кардинально сократить сроки простоев. Государство может предоставить финансовую поддержку и обучение для предпринимателей, желающих развиваться в сфере электронной коммерции. Также очень важно создать упрощенное и понятное налоговое администрирование для мерчентов, селлеров, ремесленников и других представителей ММСБ», – уверенна Азиза Шужеева.

Эти и другие не менее важные предложения будут обсуждать на форуме B5+1 в Алматы 14-15 марта.

Барьеры, мешающие развитию электронной коммерции

Вместе с позитивными показателями есть трудности, из-за которых рынок электронной коммерции не использует весь свой потенциал.

Барьеры в электронной коммерции:

физическая логистика (недостаточное количество авиарейсов, железных дорог и т. д. в регионе);

электронная коммерция не успевает за ростом доступа к интернету;

девальвация национальных валют и рост цен на сырьевые товары рассматривается как риск;

электронная коммерция как сфера торговли страдает от низкого уровня общественного доверия;

слабая защита данных;

не налажен процесс лицензирования, налогообложения.

Зная все проблемы в каждой отдельной стране Центральной Азии стало легче работать с барьерами. Так, например, несколько стран уже приняли Закон об электронной коммерции. Кыргызстан был одним из первых, кто разработал закон.

«У нас есть три предложения по самому понятийному аппарату. Например, такие термины как: «оператор электронной коммерции», «оператор таможенного склада», «безопасность рынка». У нас есть закон о защите потребителей, закон о рекламе, и закон об электронной торговле, то есть рабочая группа прорабатывает свои рекомендации чтобы их все привести в соответствие в требованиями нынешнего времени», – считает, национальный эксперт НДП программы IBECA в Кыргызской Республике, бывший посол Кыргызской Республики в США Муктар Джумалиев.

Для справки, в Кыргызстане доступ к Интернету имеют – 5,2 млн человек, активные пользователи соцсетей -2,7 млн человек, используют мобильные подключения для доступа к интернету- 8,9%.

Также эксперты отмечают проблемы пересечения границ, вопрос транспортной инфраструктуры. Государственная поддержка была бы полезна в совершенствовании нормативно-правовой базы всего региона. К примеру, банки уже начали сотрудничество: Н-банк Кыргызстана и Каспий банк Казахстана заключили соглашение, то есть приложения двух банков разных стран друг друга поддерживают. Теперь и в Кыргызстане практически любой платеж можно оплатить Н-банковским приложением онлайн.

Первое Агентство для электронной коммерции

В Таджикистане последние 2 года государство активно развивает электронную коммерцию: в 2022 году был принят Закон “Об электронной торговле”, затем президентом издан Указ “О мерах расширения безналичных расчетов по госуслугам”. Теперь все фискальные платежи, а также коммунальные услуги перевели на непосредственно безналичный расчет. Такого рода оплаты в виде карточек электронных кошельков в Таджикистане вырос в несколько раз за последние пять лет.

В начале 2024 года постановлением Правительства учреждено новое Агентство по инновациям и цифровым технологиям, одним из главных его направлений считается развитие е-commerce. Пока Таджикистан единственная страна, которая создала отдельное ведомство для регулирования прав и обязанностей в данной отрасли.

«В нашем законе электронной коммерции нет механизмов, которые могли бы урегулировать права и защитить от мошеннических, не соответствующих услуг и товаров. Существует локальная проблема: курьерские услуги и доставки регулируются одним постановлением, и они приравнялись к почтовым услугам. Предпринимателям нужно пройти все механизмы, соответствовать минимальным требованиям под почтовую деятельность. Мы считаем, нужно выдвинуть более гуманный и облегченный вариант лицензирования тем, кто занимается е-commerce. Это повлияет на развитие рынка, ведь чем больше будет таких услуг, больше конкуренция и качество улучшится», – рассказал о проблемах в своей стране национальный эксперт НДП программы IBECA в Таджикистане Алишер Шерназаров.

Отдельные банковские счета для сделок по е-commerce

В Узбекистане, введенный в 2022 году закон ограничил права предпринимателей. Например, члены рабочей группы отмечали затруднения в размещении своих онлайн магазинов на зарубежных серверах. Местные сервера имеют недостаточную инфраструктуру, качество и уровень сервисов. С одной стороны, законотворцы сделали это ради развития местных серверов, но не предусмотрели мощности и теперь закон негативно отразился на бизнесменах.

В Узбекистане довольно хорошо развита транспортная логистика. Сеть покрывает всю страну, также как и имеется качественный доступ к интернету. Однако есть нехватки в физической логистике, недостаток складов, изменение целевых назначений земельных участков, которые нужны для маркетплейсов. Не решены вопросы по защите данных, защите прав потребителей.

«Мы предлагаем внедрить специальные банковские счета для предприятий электронной коммерции. Практику такую мы посмотрели в нескольких странах, в том числе в Кыргызстане. На спецсчетах предприниматели ведут учет только по сделкам е-коммерции. Для разделения объемов, оборотов на е-коммерции традиционную торговлю. В Узбекистане действуют ряд господдержки налоговых льгот, однако, предприятие ввиду сложности ведения бухучет, недостаточности компетенции зачастую смешивают такие потоки и в результате не получают преференций», – уверен национальный эксперт по разработке программы IBECA в Узбекистане Олжас Рыскельды.

Эксперты предлагают разрешить маркетплейсам выступать в качестве фасилитаторов, посредников между продавцами и госоорганами, налоговой, таможней. Несмотря на развитую логистику, наличие маркетплейсов, ощущается недостаток продавцов. На ведущих площадках количество продавцов едва достигает 500, в то время как Узбекистан большая страна с огромным населением. Сейчас маркетплейсы на безвозмездной основе готовы помогать продавцам в части ведения налоговой и таможенной отчетности для этого нужно разрешение только со стороны Правительства. Такая международная практика используется в Сингапуре, США и других развитых странах.

Большим достижением для стран Центральной Азии станет сотрудничество государственных органов и бизнес ассоциаций в гармонизации сертификации качества национальных товаров и продвижении бренда «Made in Central Asia». Это повлечет за собой разработку стандартов и нормативов в области электронной коммерции, которые будут способствовать развитию отрасли и защите интересов бизнеса.

Эксперты считают, то страны ЦА смело могут поставить цель по увеличению доли электронной торговли до 20% от объема товарооборота к 2030 году. Это будет способствовать повышению эффективности экономики региона, способствуя снижению издержек и ускорению интеграционных процессов, модернизации инфраструктуры и создание рабочих мест в регионах.

Откроет новые возможности для бизнеса, особенно ММСБ, позволяя им продавать свои товары и услуги по всей стране, что скажется на увеличение продуктивной занятости женщин. ///24 мая 2024 г. (первоначально опубликовано на портале Daryo.uz https://daryo.uz/ru/2024/03/13/specialnye-bankovskie-sceta-dla-pokupok-po-elektronnoj-kommercii-predlagaut-sozdat-v-centralnoj-azii )