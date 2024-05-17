Электронная коммерция в Таджикистане готовится к подъему

Таджикистан усердно работает над внедрением электронной коммерции в экономическое и социальное пространство страны.

24 декабря 2022 года в стране был принят Закон “Об электронной коммерции”. Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан и организаций, занимающихся электронной коммерцией, и обеспечивает свободное функционирование электронной коммерции в стране.

Важной вехой стала конференция по расширению глобального доступа посредством электронной коммерции (E-GATE) в Таджикистане, прошедшая в Душанбе 1-3 марта 2024 года.

Мероприятие было организовано Всемирным банком и Международной Финансовой Корпорацией при поддержке Министерства иностранных дел, по делам содружества и развития Великобритании (FCDO), Министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) и Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Вот статья о конференции из The Times of Central Asia. Она была опубликована 4 марта 2024 года:

1 марта в Душанбе состоялась конференция “Расширение глобального доступа посредством электронной коммерции (E-GATE)”, организованная Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC). Конференция, проводимая впервые в Таджикистане, была нацелена на содействие обмену знаниями и ресурсами между малыми и средними предприятиями страны, а также между региональными и глобальными игроками в экосистеме электронной коммерции.

“Признавая ключевую роль электронной коммерции в современной экономике, Всемирный банк активно поддерживает Таджикистан в разработке соответствующих платформ, включая E-GATE”, – сказал Озан Севимли, страновой менеджер Всемирного банка в Таджикистане. “Программа E-GATE предлагает таджикским и малым средним предприятиям очень ценное участие в глобальных платформах электронной коммерции B2B для доступа к рынкам, недоступным в автономном режиме, и оказания технической поддержки правительству в разработке соответствующего законодательства, а также передачи глобальных знаний таджикским электронным продавцам посредством мероприятий по наращиванию потенциала”.

Конференция привлекла внимание заинтересованных сторон в сфере электронной коммерции из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, а также мировых гигантов электронной коммерции, включая Amazon и Alibaba.

В Таджикистане, не имеющем выхода к морю, как и во всей Центральной Азии, развитие электронной коммерции становится мощным инструментом для выхода на мировые рынки сбыта продукции местного производства, модернизации традиционных цепочек поставок и расширения возможностей трудоустройства.

По данным ECDB, специализированной компании по анализу данных в сфере электронной коммерции (https://ecommercedb.com/markets/tj/all ), Таджикистан в настоящее время является одним из самых небольших рынков электронной коммерции. Прогнозируемый доход на 2024 год составляет 17,1 млн долларов, но после разработки ожидается, что он будет увеличиваться на 5,4% в год, что приведет к прогнозируемому объему рынка в 21,1 млн долларов к 2028 году.

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Вот еще одна статья, опубликованная The Times of Central Asia 7 февраля 2024 года:

Российский гигант электронной коммерции Wildberries отправляется в Таджикистан, Туркменистан

Основательница российской платформы электронной коммерции Wildberries Татьяна Бакальчук упомянула в интервью РИА Новости, что компания планирует выйти на рынки Таджикистана и Туркменистана.

www.wildberries.ru

“Мы понимаем, что нам необходимо расширить географию нашей деятельности, чтобы поддерживать темпы роста. Во-первых, мы изучаем приграничные страны. Мы уже присутствуем во всех странах, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Сейчас мы направляемся в страны СНГ (Содружество Независимых Государств); например, мы выйдем на рынок Таджикистана и Туркменистана”, – сказал Бакальчук.

Кроме того, РИА “Новости” цитирует слова Бакальчука о том, что организация в настоящее время пытается создать логистическую сеть в Азербайджане. «Страны Персидского залива и рынок ОАЭ вызывают у нас интерес. Например, представители Ближнего Востока посетили форум “Россия – исламский мир” в мае прошлого года, и многие из них проявили интерес к нашей работе. Таким образом, мы внимательно рассмотрим ОАЭ и страны Персидского залива в этой связи. Мы уже начали переговоры с несколькими странами”.

В настоящее время Wildberries работает в Узбекистане, Кыргызстане, Беларуси, Казахстане и России. Компания является международным интернет-магазином, который продает одежду, обувь, электронику, товары для дома и другие товары в тысячах категорий. По данным Statista, по состоянию на апрель 2023 года это был девятый по посещаемости портал электронной коммерции в мире. Компания была основана в России в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук. /// nCa, 17 мая 2024 г.