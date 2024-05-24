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ПРООН и ИМО МИД Туркменистана организовали встречу со студентами для обсуждения вопросов биоразнообразия

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В честь празднования Международного дня биологического разнообразия ПРООН вместе с Институтом международных отношений (ИМО) МИД Туркменистана, организовала встречу со студенческой молодежью Туркменистана.

В ходе мероприятия специалисты проекта ПРООН «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод» рассказали о Конвенции ООН о биологическом разнообразии и принципах экосистемного подхода в управлении в рамках устойчивого развития.

Специалисты также обсудили инициативы Аральского проекта, посвященные сохранению экосистем и биоразнообразия в зонах Приаралья на территории Туркменистана.

Встреча была организована в рамках серии образовательных сессий «#TurkmenYouth4SDGs», запущенной ПРООН в Туркменистане, в сотрудничестве с ИМО МИД Туркменистана, чтобы вовлечь студенческую молодежь страны в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ///nCa, 24 мая 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

 

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