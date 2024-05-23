В столице Туркменистана введено в строй новое водоочистное сооружение

В среду, 22 мая, Президент Сердар Бердымухамедов возглавил церемонию ввода в строй нового водоочистного сооружения в этрапе Багытярлык города Ашхабада, мощностью 150 тысяч кубометров воды в сутки.

Выступая перед участниками церемонии, Президент отметил, что во всех регионах страны вводятся в строй водоочистные сооружения, оснащённые современным оборудованием. Одно из них было недавно открыто в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята. Его мощность составляет 30 тысяч кубометров в сутки.

На текущий год намечена также сдача в эксплуатацию ещё нескольких водоочистных сооружений:

в городе Теджен Ахалского велаята – суточной мощностью 30 тысяч кубометров,

в Эсенгулыйском этрапе – мощностью 20 тысяч кубометров

в городе Кизыларват Балканского велаята – мощностью 30 тысяч кубометров

в Тахтабазарском этрапе мощностью 20 тысяч кубометров

в Туркменкалинском этрапе Марыйского велаята – мощностью 25 тысяч кубометров.

Некоторые технические показатели нового водоочистного сооружения в Ашхабаде

Новый объект построен по заказу хякимлика Ашхабада туркменской частной компанией «Dost gurluşyk, söwda, önümçilik».

Сооружение оснащено передовыми технологиями и ноу-хау от ведущих германских компании «PSE» и всемирной компании (со штаб-квартирой в Германии) KBS.

Компания PSE помимо оказания услуг в области инжиниринга и поставок оборудования, компания осуществляла мониторинг возведения объекта и его ввода в эксплуатацию.

Сооружение будет обеспечивать населения Ашхабада по двум веткам. Источником воды служит открытый водоём объёмом 1 миллион кубометров, расположенный на правом берегу Каракум реки.

Отстоявшаяся естественным образом вода самотёком поступает в аванкамеру первой насосной станции, где установлено оборудование производства известной мировой компании «KSB». Затем она подаётся на водоочистное сооружение, дезинфицируется и поступает в резервуар для фильтрации.

На первой стадии обработки вода очищается от крупных примесей. Далее она поступает в резервуары для смешивания с растворами сульфата алюминия, полиэлектролита и гипохлорита натрия в определённых нормах, которые готовятся в электролизном корпусе.

На втором этапе вода подаётся для фильтрации через двуслойные фильтры (антрацит и кварцевый песок) и полностью очищается от примесей. Затем она дезинфицируется раствором гипо­хлорита натрия.

Образующийся в процессе водоочистки осадок удаляется с фильтров, помещается в отстойники и обезвоживается с помощью специального оборудования.

Полученная при этом вода собирается в специальный резервуар и направляется обратно на водоочистное сооружение. Главными особенностями этой методики являются эффективное водопользование и экологический аспект.

Отфильтрованная и продезинфицированная вода концентрируется в предназначенных для этого резервуарах и подаётся на вторую насосную станцию. Далее она поступает в распределительную водопроводную систему по двум направлениям. Таким образом, ввод в эксплуатацию нового объекта способствует обеспечению бесперебойного снабжения населения столицы чистой питьевой водой.

Вручение сертификатов

Сертификат от PSE Engineering GMBH: В ходе церемонии управляющий директор компании «PSE Engineering GMBH» (Федеративная Республика Германия) Маркус Бехрендт вручил хякиму Ашхабада Сертификат, подтверждающий, что водоочистное сооружение «Bagtyýarlyk» производит воду, соответствующую всем стандартам WHO (Всемирной организации здравоохранения) – DIN (Немецкого института по стандартизации) – GOST.

Сертификат от Стамбульского технического университета: Профессор кафедры химии Стамбульского технического университета д-р Хасан Джан Окутан отметил, что применяемая на сооружении технология отвечает критериям, обозначенным в документах Европейского ­Союза «Наилучшие доступные технологии» (BAT) и «Наилучшие экологические практики» (BEP).

Пробы воды, взятые на данном объекте и проанализированные в аккредитованных лабораториях, соответствуют турецким стандартам (TSE EN), стандартам Международной организации по стандартизации (ISO) и Всемирной организации здравоохранения (WHO). Данные факты свидетельствуют, что вода является безопасной для окружающей среды и здоровья человека.

Хасан Джан Окутан вручил хякиму города Ашхабад Сертификат Стамбульского технического университета, подтверждающий соответствие технологии, задействованной на водоочистном сооружении «Bagtyýarlyk», критериям документов ЕС и высоким международным стандартам.

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В ходе церемонии Президент Туркменистана вручил руководителю объединения «Aşgabatagyzsuw» (Ашхабадская питьевая вода) ключи от новых автомобилей и спецтехники, предназначенных для отрасли. Также в качестве подарка Ашхабаду были переданы новые автобусы.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия нового водоочистного сооружения «Bagtyýarlyk»

Уважаемые друзья! Уважаемые участники церемонии!

Новостройки эры Возрождения новой эпохи могущественного государства позволяют нам значительно повышать темпы социально-экономического развития нашей независимой Отчизны. Одна из них – водоочистное сооружение в Багтыярлыкском этрапе города Ашхабад, в церемонии открытия которого мы участвуем. Суточная мощность данного объекта составляет 150 тысяч кубометров воды. Сегодня мы также передадим в качестве подарка автобусы современной модели, которые предоставят жителям столицы пассажирские услуги высокого класса.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

От всей души поздравляю с этими замечательными событиями!

Уважаемые друзья! Уважаемые участники церемонии!

Испокон веков воду, являю­щуюся источником жизни и изобилия, туркменский народ считал ценностью, приравнивая каждую каплю живительной влаги к крупице золота. Поэтому наши предки применяли различные способы, чтобы разумно расходовать воду, с упорством и старанием сооружали в предгорных районах подземные каналы, водосборники и чигири для подъёма воды. Сложившийся столетиями благородный принцип ныне обретает преемственность в нашей суверенной Отчизне. И в данном контексте Герой-Аркадаг в своём произведении «Вода – источник жизни и изобилия» пишет, что наши предки весьма ценили воду, она была для них подобно животворящему чуду.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

Очень многое делается для повышения уровня жизни наших граждан, и данный процесс носит поступательную динамику. Что касается проводимой нами в этой области политики, то одна из основных её целей – обеспечение населения в полной мере чистой питьевой водой. В этом контексте принимаются действенные меры, определённые в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программой социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах. Вместе с тем значительные инвестиции направляются на рационализацию пользования подземными и наземными источниками воды нашей страны на базе передовых технологий.

Во всех регионах вводятся в строй водоочистные сооружения, оснащённые современным оборудованием. Одно из них недавно было открыто в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велая­та. Его мощность составляет 30 тысяч кубометров в сутки. На текущий год намечена также сдача в эксплуатацию ещё нескольких водоочистных сооружений суточной мощностью 30 тысяч кубометров в городе Теджен Ахалского велаята, 20 тысяч кубометров в Эсенгулыйском этрапе и 30 тысяч кубометров в городе Кизыларват Балканского велаята, 20 тысяч кубометров в Тахтабазарском этрапе и 25 тысяч кубометров в Туркменкалинском этрапе Марыйского велаята.

Все эти современные объекты позволят снабжать граждан нашей страны чистой питьевой водой высокого качества, что в свою очередь положительно скажется на здоровье и повышении продолжительности жизни людей.

Уважаемые друзья! Уважаемые участники церемонии!

Открытие сегодня в Ашхабаде современного водоочистного сооружения – наглядное свидетельство успешной реализации проводимой нами политики по обеспечению населения качественной питьевой водой.

Новый объект построен по заказу хякимлика столицы хозяйственным обществом «Dost gurluşyk, söwda, önümçilik», которое является членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Очищенная вода из резервуа­ров сооружения будет подаваться жителям города по двум веткам. Установленное здесь оборудование последнего поколения от ведущих мировых производителей позволит оптимально наладить технологические процессы и бесперебойно снабжать жителей города чистой питьевой водой. Сам комплекс сос­тоит из нескольких объектов и резервуарного парка, в нём предус­мотрены все условия для работы около 150 сотрудников и их досуга.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

Мы успешно продолжим прог­раммные меры по строительству водоочистных сооружений и соответствующей системы по всей нашей независимой стране с целью рационального использования ­водных ресурсов посредством масштабного внедрения современных технологий.

Уважаемые друзья! Уважаемые участники церемонии!

В нашей столице – Ашхабаде, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса как город с наибольшей концентрацией беломраморных зданий в мире, – успешно реа­лизуется градостроительная программа. В ближайшее время по случаю Дня города Ашхабад состоятся церемонии открытия современных административных и торговых зданий, а также 136 двухэтажных домов, что призвано улучшить обес­печение населения жильём.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

Ещё раз сердечно поздравляю с торжественными мероприятиями года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» – открытием современного водоочистного сооружения в Ашхабаде и передачей жителям столицы новых автобусов в качестве подарка!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе! ///nCa, 23 мая 2024 г. (фото – TDH)