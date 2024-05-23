Гора Ида: Экологичный отдых там, где встречаются история, культура и природа

Гора Ида (Каздаглары), расположенная на северо-западе Турции между провинциями Чанаккале и Балыкесир, известна как «кислородный купол» и служит прекрасной средой обитания для лесной флоры и фауны, которой идет на пользу насыщенный йодом морской воздух. Отправляясь к горе Ида самостоятельно или в группе, вы получите большое впечатление от истории, культуры и красоты пейзажей. Помимо знакомства с этой живописной местностью, породившей множество легенд, вы сможете посетить старинные деревни региона, наслаждаясь местной эгейской архитектурой и восхитительными натуральными блюдами.

Активный отдых среди природных красот

Туристов, приезжающих к горе Ида, в частности привлекают походы по прекрасным лесным массивам с самым высокой концентрацией кислорода в мире. Через национальный парк Каздагы, где на площади 21 тыс. гектаров водятся многочисленные эндемичные виды растений и животных, проложено несколько пеших маршрутов. Эта территория пользуется большой популярностью среди любителей природы. Здесь на каждом шагу встречаются различные очаровательные уголки. Самые известные походные тропы ведут туристов к пруду Хасанбогулду, каньону Шахиндере, водопадам Сютувен и Мыхлы. Поклонники отдыха на природе устраивают пикники в предусмотренных для этого местах вдоль троп, наблюдают за животным миром через бинокли и запечатлевают роскошные виды на снимках, рисунках и другими художественными способами. Прочувствовать поразительную красоту горы Ида также можно в кемпинге. Разбейте палатку на одном из специально отведенных мест, слушайте пение птиц и засыпайте под звездным небом, вдыхая свежий горный воздух. Кроме того, на некоторых площадках для кемпинга туристы могут пожить в деревянных домиках.

Знакомство с традиционным укладом

Путешествие к горе Ида – это еще и возможность уникального знакомства с деревнями, притаившимися среди пышной зелени. На горном кряже расположились двенадцать живописных поселений, в каждом из которых вам встретятся традиционные домики и кафе, где подают местные блюда. Туристы, предпочитающие особый комфорт, могут остановиться в бутик-отелях или пансионах, устроенных в старинных каменных домах. Среди самых знаменитых деревень Чанаккале следует назвать Ешильюрт и Адатепе.

Ешильюрт – это кладовая кислорода, поселение с каменными домами, мощеными улочками и растущими на склонах миндальными и оливковыми деревьями. Деревня также знаменита местной кухней и прежде всего завтраками с оливками и деликатесами на оливковом масле.

Деревня Адатепе в окрестностях города Кючюккую стала популярна среди туристов благодаря сохраненным здесь традиционным домам. Приехав в это тихое поселение, не упустите возможность зайти в Музей оливкового масла и увидеть алтарь Зевса. В музее, расположенном на въезде в Кючюккую, рассказана прославленная оливкового масла, столь же ценного сегодня, как в древности. Находящимся поблизости алтарем Зевса, по преданию, отмечено место, откуда громовержец наблюдал за сражениями Троянской войны. Кроме того, здесь можно встречать очаровательные рассветы и закаты с видом на море. В деревнях у горы Ида заходите на рынки и базары, где продаются местные и региональные товары, в том числе ремесленные изделия и органические продукты.

Проезжая по Чанаккале, вы также можете посетить древнюю Трою – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, воспетый в «Иллиаде» Гомера как место Троянской войны. Во впечатляющем Музее Трои не только раскрывается одна из древнейших легенд мира, но и выставляются найденные при раскопках артефакты, отражающие быт и культуру населения этого региона. ///nCa, 23 мая 2024 г. (В сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)