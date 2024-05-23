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Делегации высокого уровня из 68 стран принимают участие в похоронах Президента Раиси

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Делегации высокого уровня из 68 стран прибыли в Иран на похороны президента Эбрахима Раиси.

Туркменскую делегацию возглавлял Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Иран сегодня.

Среди других лидеров, присутствовавших на похоронах, были эмир Катара, президенты Таджикистана, Туниса, Алжира, вице-президент Индии, премьер-министры Ирака и Пакистана, Армении, Азербайджана, заместитель премьер-министра Афганистана, спикеры парламентов России, Казахстана, Узбекистана, Ливана, министры иностранных дел. Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Беларуси, ОАЭ, Кувейта и др. ///nCa, 23 мая 2024 г.

 

 

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