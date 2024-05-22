В заповеднике на востоке Туркменистана апробируют лазерные дальномеры

В Койтендагском государственном природном заповеднике, расположенном на востоке Туркменистана, проходит апробацию лазерный дальномер Vortex для проведения подсчёта копытных животных – винторогого козла мархура, горного барана – архара.

Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан» со ссылкой на начальника научного отдела заповедника Шанияза Менлиева.

Сейчас на вооружении экологов находится два экземпляра такого прибора, который используется группами, выступающими на свои участки одновременно и инспектирующими ландшафты, находящиеся в близком соседстве.

Принцип его работы заключается в фиксировании особи животного, например, самки с родившимися в разные годы детёнышами, определения расстояния до них, нанесения на электронную картосхему заповедника их месторасположения и времени. При обработке полученных данных, сведении данных от двух групп в одно целое во временных отрезках исключает дублирование – вторичное фиксирование одного и того же животного.

Обычно подобная работа планируется осенью в период гона, когда самки и самцы сходятся в единые стада, их чуткость к присутствию человека притупляется. Сейчас задачей экологов стоит определить примерный прирост молодняка.

Расположенный в Лебапском велаяте на крайнем востоке страны, Койтендагский заповедник является одним из самых биоразнообразных районов Туркменистана, где обитают такие важные виды, уриалы, рыси и винторогие козлы. В настоящее время ведется работа по оценке возможностей официального включения заповедника в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. ///nCa, 22 мая 2024 г.