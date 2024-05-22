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Казахстан и США продолжают конструктивный диалог по правам человека и демократическим реформам

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Астана, 20 мая 2024 года – В Астане состоялось третье заседание ежегодного Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам между РК и США под сопредседательством Помощника Президента РК по международным вопросам Ержана Казыхана и Заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея.

В ходе мероприятия стороны в конструктивном ключе обсудили взаимодействие между Казахстаном и США по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере прав человека. Стороны сосредоточились на дальнейшей реализации программы политических реформ Президента Касым-Жомарт Токаева, которая включает в себя расширение прав лиц с ограниченными возможностями, противодействие торговле людьми, обеспечение свободы собраний, свободу слова, поддержку развития СМИ, а также возврат активов и борьбу с коррупцией.

Американская сторона подтвердила твердую приверженность плодотворному и надежному сотрудничеству, основанному на взаимных интересах и общих ценностях. Заместитель государственного секретаря У.Зея заявила о неизменной поддержке со стороны США политических и социально-экономических реформ Президента РК К.Токаева, подчеркивая важность последовательного выполнения Плана действий в области прав человека и верховенства закона, подписанного Президентом Казахстана в декабре прошлого года.

Особое внимание было уделено усилению политики нулевой терпимости к насилию в отношении женщин и детей. В частности, американская сторона приветствовала принятый 15 апреля т.г. закон, ужесточающий наказание за семейно-бытовое насилие и насилие в отношении детей в РК.

Стороны также обсудили вопросы продвижения прав человека на уровне многосторонних и региональных площадок, в том числе сотрудничество по линии Совета ООН по правам человека и реализацию инициатив по итогам прошлогоднего Саммита «С5+1» в г. Нью-Йорк.

По итогам заседания достигнута договоренность продолжить продуктивное взаимодействие и провести следующее заседание Диалога в 2025 году в г.Вашингтон. ///Посольство Казахстана в Туркменистане, 22 мая 2024 г.

 

 

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