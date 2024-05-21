News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Россия приветствует подключение Туркменистана к формату «Россия-Исламский мир»

Россия приветствует подключение Туркменистана к формату «Россия-Исламский мир»

By

20 мая 2024 года, посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев встретился с заместителем Председателя Совета Федерации Константином Косачевым, сообщает туркменская дипмиссия в Москве.

«Сенаторы заинтересованы, чтобы такие встречи проходили регулярно и были включены в рабочий график. Контакты с дипломатическими представителями оказывают содействие межпарламентской деятельности», — сказал вице-спикер СФ.

Он отметил, что российские парламентарии уделяют приоритетное значение состоянию и развитию отношений с Туркменистаном.

Косачев напомнил, что Россия активно участвует в деятельности Организации исламского сотрудничества, стремится расширять контакты с мусульманскими государствами. Он приветствовал подключение Туркменистана к формату «Россия-Исламский мир».

«Будем стремиться к тому, чтобы придать дополнительную динамику регулярным встречам на уровне глав парламентов России и Туркменистана, а также в «Ашхабадском формате» — новой платформе межпарламентского сотрудничества стран Центральной Азии и России», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Посол Айдогдыев обратил внимание, что Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил активизировать контакты с Советом Федерации. Дипломат выразил намерение содействовать дальнейшему развитию российско-туркменистанского межпарламентского сотрудничества.

В ходе беседы обсуждены детали встречи в Казани заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. ///nCa, 21 мая 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Национальный Лидер туркменского народа принял участие в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024»
  2. Совместное заседание Парламента Туркменистана и представителей общественности – главные итоги
  3. Начался официальный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан
  4. Верхние палаты парламентов Туркменистана и России создадут совместную комиссию
  5. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ провели телефонные переговоры
  6. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с Генеральным секретарём СНГ
  7. Президент Туркменистана поздравил по телефону с днем рождения Президента России
  8. Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Эмиру Катара
  9. Телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
  10. First Abu Dhabi Bank приветствует партнерство с Внешэкономбанком Туркменистана
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan