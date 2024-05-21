Россия приветствует подключение Туркменистана к формату «Россия-Исламский мир»

20 мая 2024 года, посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев встретился с заместителем Председателя Совета Федерации Константином Косачевым, сообщает туркменская дипмиссия в Москве.

«Сенаторы заинтересованы, чтобы такие встречи проходили регулярно и были включены в рабочий график. Контакты с дипломатическими представителями оказывают содействие межпарламентской деятельности», — сказал вице-спикер СФ.

Он отметил, что российские парламентарии уделяют приоритетное значение состоянию и развитию отношений с Туркменистаном.

Косачев напомнил, что Россия активно участвует в деятельности Организации исламского сотрудничества, стремится расширять контакты с мусульманскими государствами. Он приветствовал подключение Туркменистана к формату «Россия-Исламский мир».

«Будем стремиться к тому, чтобы придать дополнительную динамику регулярным встречам на уровне глав парламентов России и Туркменистана, а также в «Ашхабадском формате» — новой платформе межпарламентского сотрудничества стран Центральной Азии и России», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Посол Айдогдыев обратил внимание, что Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил активизировать контакты с Советом Федерации. Дипломат выразил намерение содействовать дальнейшему развитию российско-туркменистанского межпарламентского сотрудничества.

В ходе беседы обсуждены детали встречи в Казани заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. ///nCa, 21 мая 2024 г.