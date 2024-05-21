Аркадаг Бердымухамедов, министр иностранных дел Туркменистана и зарубежные послы выразили соболезнования в Посольстве Ирана

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил во вторник, 21 мая, посольство Исламской Республики Иран в Ашхабаде и выразил соболезнования в связи с гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси, Министра иностранных дел Хоссеина Амира Абдоллахиана и других иранских официальных лиц.

Аркадаг Бердымухамедов в беседе с послом Ирана высоко оценил выдающуюся роль Эбрахима Раиси в развитии и расширении двусторонних отношений между Ираном и Туркменистаном.

Он также оставил запись в книги соболезнования, посвященной памяти жертв недавнего происшествия.

Посольство также посетил министр иностранных дел Рашид Мередов. Он оставил запись в книге соболезнований, от имени Руководства и народа Туркменистана, выразив глубокие сочувствия родным и близким погибших, а также всему народу Ирана.

Для выражения соболезнования Посольство Ирана посетили главы дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

///nCa, 21 мая 2024 г.