Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Посол Тери Хакала посетила Туркменистан

С 13 по 15 мая 2024 года Посол Тери Хакала, Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии, совершила официальный визит в Туркменистан. Этот визит совпал с проведением конференции “30 лет сотрудничества между Европейским союзом и Туркменистаном: совместная работа во имя лучшего будущего”, целью которой было подчеркнуть продолжающееся сотрудничество между ЕС и Туркменистаном и определить перспективы будущего сотрудничества.

Во время своего визита посол Хакала приняла участие в серии встреч и обсуждений на высоком уровне с ключевыми заинтересованными сторонами из различных секторов. Она встретилась с Рашидом Мередовым, заместителем председателя Кабинета министров и министром иностранных дел, министром образования Байрамгуль Ораздурдыевой, а также Сердаром Джораевым, министром финансов и экономики. Кроме того, посол Хакала провела встречи с постоянным координатором ООН Дмитрием Шлапаченко, представителем ОБСЕ Джоном Макгрегором и послами США, Великобритании и Франции.

14 мая посол Хакала приняла участие в совместной конференции ЕС и Туркменистана в Министерстве иностранных дел, посвященной укреплению диалога и сотрудничества. Позже в тот же день она провела встречи в Агентстве транспорта и коммуникаций и Министерстве энергетики, что способствовало дальнейшему продвижению переговоров по взаимным интересам. Кульминацией дня стало участие посла Хакалы в приеме по случаю Дня Европы в ашхабадском ресторане “Берк”.

15 мая посол Хакала прочитала лекцию о партнерстве ЕС и Центральной Азии в Институте международных отношений.

“Я рада посетить Туркменистан, который является ключевым партнером ЕС и регионального сотрудничества в Центральной Азии. Я приму участие в праздновании Дня Европы и с нетерпением жду переговоров с туркменскими партнерами по дальнейшему укреплению нашего широкого сотрудничества в различных областях, включая региональную безопасность, энергетику, связь, устойчивое развитие и права человека”, – подчеркнула посол Хакала на встрече с Министром иностранных дел Туркменистана Мередовым.///Представительство ЕС в Туркменистане, 17 мая