Президент Туркменистана и руководитель компании «Возрождение» обсудили перспективные направления сотрудничества

17 мая 2024 года, Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя компании «Возрождение» Игоря Букато.

В ходе встречи Президент Туркменистана и руководитель российской компании обменялись мнениями по текущему состоянию сотрудничества и актуальным направлениям его дальнейшего развития, исходя из развёрнутой в стране масштабной градостроительной программы.

В этой связи отмечалось, что компания «Возрождение» реализует в Туркменистане и в Ашхабаде ряд важных инфраструктурных проектов.

В частности, Президент отметил вклад компании «Возрождение», которая выполнила реставрационные и дизайнерские работы на территории культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy».

В продолжение темы дальнейшего двустороннего сотрудничества глава государства отметил, что Туркменистан, претворяя в жизнь стратегию инновационного развития, нацелен на применение лучшего зарубежного опыта и передовых разработок во всех отраслях, и готов рассмотреть конкретные предложения российских партнёров.

В завершение встречи, Игорь Букато подчеркнул, что компания «Возрождение» искренне дорожит оказанным ей доверием и будет и впредь самым серьёзным и ответственным образом подходить к выполнению принятых на себя обязательств.

Ранее, компания «Возрождение» построила в Ашхабаде комплекс селеотводных сооружений, который был сдан в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Также компания реализовала ряд дорожных инфраструктурных проектов в Туркменистане и столице. ///nCa, 18 мая 2024 г.