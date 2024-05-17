Региональная встреча в Алматы разработала план действий по дальнейшему упрощению процедур торговли в Центральной Азии

15 мая 2024 года в городе Алматы, Казахстан состоялась 11-я Региональная встреча Национальных комитетов по упрощению процедур торговли стран Центральной Азии с участием Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятие являлось часть регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», реализуемого GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству) по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Встреча собрала делегатов от министерств и ведомств, отвечающих за торговую политику, представителей органов исполнительной власти, осуществляющие таможенный, транспортный, фитосанитарный и ветеринарный контроль на границе, а также представителей частного сектора из пяти стран-партнеров Центральной Азии, USAID, Программы развития коммерческого права (CLDP), Европейской экономической комиссии ООН и др.

От Туркменистана в мероприятии приняли участие представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Министерства финансов и экономики, Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров, Государственной таможенной службы, Ассоциации «Туркмен Логистик», Государственной службы по карантину растений Туркменистана.

Встреча была посвящена обсуждению инновационных решений в области упрощения процедур торговли, включая такие цифровые инициативы, как E-Phyto (инновационная система электронных фитосанитарных сертификатов), CART.IS (всесторонняя методика поддержки государств для цифровизации торговых процедур) и другие цифровые решения, направленные на модернизацию и ускорение торговых процессов. В частности, был разработан план, согласно которому Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан введут обмен данными по электронным фитосанитарным сертификатам к концу 2024 года.

Участники обсудили Совместный план действий по упрощению торговых процедур в Центральной Азии, и была представлена дорожная карта по цифровизации мультимодального обмена данными и документами вдоль Транскаспийского транспортного коридора, оптимизации логистики и повышения её эффективности.

По итогам встречи Национальные комитеты по упрощению процедур торговли разработали Совместный план действий по улучшению координации и сотрудничества между партнерами для дальнейшего упрощению процедур торговли в Центральноазиатском регионе. ///nCa, 17 мая 2024 г. (фото – UzDaily, DKNews)