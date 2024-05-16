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ПРООН и Посольство Великобритании в Туркменистане расширяют возможности коллегий адвокатов Туркменистана

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14 мая 2024 г. Программа развития ООН (ПРООН) и Посольство Великобритании в Туркменистане подписали Соглашение о вкладе в поддержку проекта «Повышение потенциала коллегий адвокатов в Туркменистане».

Проект направлен на повышение потенциала коллегий адвокатов в Туркменистане по предоставлению юридической помощи в соответствии с международными стандартами, в частности, Принципами и рекомендациями ООН по доступу к юридической помощи в системах уголовного правосудия (20 декабря 2012 г.), Основными принципами, касающиеся роли юристов (Гавана, 1990 г.) и Стандарты независимости юридического сообщества, принятые Международной ассоциацией юристов (Нью-Йорк, 7 сентября 1999 г.) и другие.

Особое внимание будет уделено оказанию помощи коллегиям адвокатов в создании Национальной палаты адвокатов Туркменистана. Ее целью является представление и защита интересов адвокатов, координация деятельности коллегий адвокатов в регионах и городе Ашхабаде, обеспечение качественной юридической помощи со стороны адвокатов, решение вопросов, затрагивающих интересы адвокатского сообщества. Сюда входит обеспокоенность по поводу выделения средств государственного бюджета на оплату труда адвокатов, выступающих в качестве защитника в уголовном процессе, назначенных следственными органами или судом. Кроме того, ПРООН также окажет помощь в цифровизации деятельности коллегий адвокатов в Туркменистане.

Проект будет способствовать реализации специального раздела Национального плана действий по правам человека на 2021–2025 годы под названием «Совершенствование системы коллегий адвокатов», который направлен на совершенствование законодательства об адвокатуре и доступе к юридическим услугам, обеспечение равенство сторон в судопроизводстве. ///ПРООН Туркменистан, 15 мая 2024 г.

 

 

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