Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии

Приветствуя глав делегаций, Касым-Жомарт Токаев отметил, что первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии призвана стать эффективной площадкой для объединения усилий по предупреждению внешних и внутренних вызовов и угроз, а также выработке необходимых мер реагирования.

– Это особенно важно, учитывая, что региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это, безусловно, положительная тенденция. На качественно новом уровне развивается и межгосударственный политический диалог. Поступательно расширяется торгово-экономическое взаимодействие между странами региона. За последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80 %, превысив 10 миллиардов долларов. При этом решаются задачи по планомерному увеличению экспортно-импортных операций между странами, расширению номенклатуры товаров. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. Новой опорной точкой для стремительного развития региона становится развитие транспортно-логистического потенциала. Активизировались также культурно-гуманитарные связи, что способствует дальнейшему сближению государств Центральной Азии, – подчеркнул Глава государства.

Президент полагает, что эти процессы должны быть подкреплены продуктивным диалогом в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности. Он заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий.

– В первую очередь, речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации. С другой стороны, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье. На наш взгляд, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран. Считаем актуальным создание в нашей стране Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча является важным этапом подготовки Шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 9 августа. Президент рассказал, что в качестве председателя в текущем году Казахстан ведет активную работу по укреплению потенциала предстоящего саммита.

– Нами разработана Стратегия развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040». Приоритеты регионального сближения, прежде всего, нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности Центральной Азии. Уверен, что принятие этого документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона. Особый характер отношений наших стран закреплен в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас Договора и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата, – сообщил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий уровень регионального взаимодействия в духе дружбы, добрососедства и союзничества. При этом, по его словам, сотрудничество не замыкается только внутри региона.

– Планомерно укрепляется всестороннее взаимодействие с внешними партнерами. Как вам известно, сохраняется высокий интерес мировых игроков к активному взаимодействию в формате «Центральная Азия плюс». Об этом свидетельствуют итоги проведенных встреч в прошлом году ЦА-ЕС, ЦА-КНР, ЦА-США, ЦА-ССАГЗ, ЦА-Германия, – отметил Президент.

Глава государства призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.

– Хочу заверить, что мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. В целом, у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.

– Мы с удовлетворением отмечаем коренное изменение ситуации в сторону развития сотрудничества, взаимного доверия. Я могу с полной ответственностью сказать: буквально 10 лет тому назад такой ситуации в Центральноазиатском регионе не было. Сейчас главы государств, руководители правительств, секретари советов безопасности, руководители силовых ведомств, не говоря о тех людях, которые возглавляют экономические ведомства, тесно взаимодействуют друг с другом. И это очень хороший признак того, что ситуация в Центральноазиатском регионе выходит на траекторию устойчивого развития, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.

В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркменистана в Казахстане Аннамырат Ягмыров. ///Акорда (официальный вебсайт Президента Казахстана), 16 мая 2024 г.