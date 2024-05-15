Туркменистан и ЕС отмечают 30-летие сотрудничества

Новости и комментарии nCa

14 мая 2024 года Туркменистан и ЕС совместно организовали конференцию. Тема конференции: «30 лет сотрудничества между Европейским союзом и Туркменистаном: совместная работа во имя лучшего будущего».

Конференция представляла собой комплексное мероприятие. На первом заседании, которое проходило в формате панельной дискуссии, присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и г-жа Тери Хакала, Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии. Модератором сессии выступила посол Европейского союза в Туркменистане г-жа Беата Пекса.

Это заседание само по себе было значимым событием. В ходе более чем 50-минутной целенаправленной беседы Мередов и Хакала, отвечая на вопросы Пексы, подвели итог не только масштабам сотрудничества за последние 30 лет, но и духу, который движет этим сотрудничеством.

Мередов кратко описал приоритетные направления будущего сотрудничества. [Его выступлению посвящена отдельная статья. – Ред.]

Тематические сессии, проходившие в течение дня, охватывали широкий круг вопросов, включая партнерство в сфере образования, сотрудничество в области торговли, экономическую политику Туркменистана, партнерство в области зеленой экономики и безопасности.

Эти сессии были задуманы как демонстрация совместных достижений в различных областях.

Немецкая корпорация по международному сотрудничеству (GIZ) и Туркменистан подписали соглашение о реализации проекта “ЕС за зеленый Туркменистан: Меры и политический диалог по борьбе с изменением климата в 2024–2028 годах”. Соответствующий меморандум о реализации проекта был подписан между Министерством энергетики Туркменистана, Государственным концерном “Туркменгаз” и GIZ.

Была организована небольшая выставка, на которой была представлена солидная работа, проводимая в различных областях.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Конференция и связанные с ней мероприятия подвели итоги сотрудничества между Туркменистаном и ЕС за последние 30 лет. Форум также позволил сосредоточиться на будущем в свете прошлого.

Была достигнута еще одна цель, которая, возможно, не учитывалась при планировании этого мероприятия – четко были обозначены компоненты партнерства.

Например, проект в области упрощения процедур перевозок на первый взгляд может показаться двусторонним мероприятием, но в большинстве случаев в нем участвуют несколько участников, включая другие страны и организации. Часть их вклада может быть финансовым, а часть – в виде материалов или экспертных знаний. — Здесь ясно прослеживается то, что ЕС, не только как организация, но и как сложный коллективный разум, добивается этого.

В другом примере, когда группа технических специалистов отправляется на стажировку в страну ЕС, они обучаются на оборудовании, произведенном в какой-либо другой стране ЕС, а их инструкторы, возможно, проходили обучение в еще одной стране ЕС. — То есть присутствует единодушие в разнообразии, что является центральной частью сущности ЕС.

Необходимо систематически работать над этой дефрагментацией, чтобы использовать весь потенциал ЕС для партнерства с Центральной Азией. Необходимо подчеркнуть, что Европа полна множеством возможностей. Для этого нам следует на время забыть о разграничении между странами ЕС и странами, не входящими в ЕС.

О широком спектре возможностей, пожалуй, можно судить по тому факту, что все 10 самых дорогих школ в мире расположены в Швейцарии, и они выполняют свои обещания.

С другой стороны, лучшее образование в Германии доступно бесплатно.

Около двух третей общего потребления энергии в Швеции приходится на альтернативные источники.

Франция остается страной, наиболее приверженной социальным выплатам: правительство тратит на социальные услуги почти треть ВВП. Скандинавские страны занимают лидирующие позиции в рейтинге, при этом расходы Дании, Швеции и Норвегии превышают 25%.

В Европе существуют различные системы государственного управления.

Швейцария управляется в рамках федеральной системы на трех уровнях: Конфедерации, кантонов и коммун. Граждане могут напрямую влиять на принятие решений на всех политических уровнях. Президент избирается Федеральным собранием из числа членов Федерального совета сроком на один год.

Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Бельгия, Дания, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Андорра и Ватикан являются конституционными монархиями.

Однако в том, что касается фактического управления, парламентаризм является доминирующей формой правления в Европе, причем 32 из 50 ее суверенных государств являются парламентскими.

Это необходимо сопоставить с тем фактом, что достоинство государства заключается в том, что оно может предоставить своим гражданам, независимо от системы управления.

Плодотворное 30-летнее партнерство между Туркменистаном и ЕС является важной вехой, но, тем не менее, всего лишь вехой.

Даже в рамках двусторонних отношений между странами ЕС и Центральной Азией было бы полезно на определенном уровне подчеркнуть, что в живой и процветающий организм под названием ЕС вплетены различные производные элементы. /// nCa, 15 мая 2024 г.

Несколько фотографий с мероприятия: