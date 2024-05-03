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Первый железнодорожный состав «Агроэкспресс» отправился из России в Индию через Казахстан и Туркменистан

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Первый железнодорожный агроэкспресс с овсяными хлопьями отправился из России в Индию по восточному маршруту Международного транспортного коридора «Север – Юг» через Казахстан, Туркменистан и Иран.

Мультимодальную отправку груза организовали логистический оператор Российских железных дорог «РЖД Логистика» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» (входит в Группу Государственная транспортная лизинговая компания).

31 двадцатифутовый контейнер был загружен овсяными хлопьями российского производителя «Увелка» и отправлен со станции Формачёво (Южно-Уральская железная дорога) до станции Сарахс (Туркменистан) транзитом через Казахстан. На станции прибытия контейнеры будут перегружены на колею 1435 и проследуют по территории Ирана до порта Бендер-Аббас и далее морем до порта Мундра (Индия). Планируемое транзитное время до порта назначения составляет 35 суток.

Как отмечают в «РЖД Логистика», в ближайшие годы объем грузов агропромышленного производства, перевозимых по этому транспортному коридору, может достичь 100 тыс. тонн в год.

Сервис «Агроэкспресс», ориентированный на экспорт российской продукции в КНР и страны Восточной Азии, получит новый импульс за счет преимуществ восточного маршрута МТК Север-Юг. «Непрерывная рельсовая связь с такими странами, как Туркменистан, Афганистан, Иран через Казахстан, а также дополнительные перспективы организации грузоперевозок в страны Персидского залива и Африки дают возможность российским экспортерам найти альтернативные рынки сбыта для своей продукции», – говорит директор по контейнерным перевозкам и по агрологистике «РЖД Логистики» Александр Сиверцев. ///nCa, 3 мая 2024 г.

 

 

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