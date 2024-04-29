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В Будапеште представлены возможности порта Туркменбаши в развитии Каспийского коридора

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2-ое заседание Транспортного координационного комитета Организации тюркских государств состоялось 25-26 апреля в Будапеште, Венгрия. В фокусе участников встречи делегатов были меры по упрощению транспортно-транзитных операций по Транскаспийскому международному коридору Восток-Запад (Срединный/Средний коридор»), цифровизация перевозочных процедур, улучшение мультимодальной связуемости.

Во встрече принял участие председатель Агентства «Туркмендениздеряёллары» («Туркменские морские и речные пути») Батыр Аннаев, который в своем выступлении акцентировал внимание коллег на системных преобразованиях в транспортно-логистической сфере Туркменистана с целью реализации географических преимуществ страны в формировании транзитного каркаса евразийских цепочек поставок.

Особая роль здесь принадлежит международному морскому порту Туркменбаши, который располагает возможностями стать одним из главных логистических центров всего Центральноазиатского региона. Портовый комплекс Туркменбаши включает паромный, пассажирский, контейнерный, грузовой и другие терминалы, а также судостроительно-судоремонтный завод.

Он играет важную роль в транзитной системе Центральной Азии, являясь звеном коридора Восток-Запад. Обладая пропускной способностью 17 миллионов тонн в год, порт способен обрабатывать весь спектр товаров, востребованных в регионе. Регулярные грузовые перевозки осуществляются по маршруту Туркменбаши – порты Прикаспийских государств.

На фоне геополитических событий в мире и волатильности на рынке традиционных для Центральной Азии экспортных товаров (удобрения, химикаты и нефтепродукты) происходит изменение маршрутов грузоперевозок.

Наиболее востребованными для товаров из Азии и Китая являются Северный (через Россию), Средний (Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Европа) и Южный (через Красное море). В начале 2024 года политические события в Красном море и других регионах привели к резкому росту цен на транспортировку грузов в Европу. В связи с этим значение Среднего коридора между Каспийским и Черным морями возрастает. И объединение усилий стран-участниц проекта по его развитию открывает широкие перспективы, подчеркнул Батыр Аннаев.

Он отметил, что Туркменистан предпринимает активные шаги для увеличения загрузки порта Туркменбаши. Рассматриваются различные меры стимулирования транзита, включая предоставление льгот по портовым сборам и скидок на морские перевозки. Между Туркменбаши и Баку курсируют регулярные паромы, а сухогрузы осуществляют фидерные перевозки. Режим «таможенного склада» в порту Туркменбаши позволяет хранить товары без уплаты таможенных пошлин до 3 лет. Эти возможности открыты для всех стран-участниц.

Развитие Среднего коридора и стимулирование транзита через порт Туркменбаши будут способствовать росту экономики стран Центральной Азии и укреплению их позиций на мировом рынке, подытожил руководитель агентства «Туркмендениздеряёллары».

В своем выступлении он также указал на возможности созданного в 2018 году  Акционерного общества открытого типа «Транспортно-логистический центр Туркменистана».

Центр выполняет такие задачи, как повышение эффективности транзитных перевозок через территорию Туркменистана и разработка выгодных логистических решений, сотрудничая с частными предприятиями и хозяйственными обществами Китая, Узбекистана, Казахстана, Турции, Грузии и других государств. ///Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана

 

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