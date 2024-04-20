С 15 по 19 апреля 2024 г. в столице Туркменистана г. Ашхабаде было проведено 38-е заседание Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, в котором приняли участие делегации от:

ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

Белорусской железной дороги

ЗАО «МАВ Венгерские государственные железные дороги»

ГК «Вьетнамская железная дорога»

АО «Грузинская железная дорога»

АО «Национальная компания “Қазақстан темiр жолы”

Государственная корпорация «Китайские железные дороги»

Железные дороги Корейской Народно-Демократической Республики

Корейская национальная железнодорожная корпорация KORAIL,

ГП «Национальная компания “Кыргыз темир жолу”,

АО «Улан-Баторская железная дорога»

АО «Польские государственные железные дороги»

ОАО «Российские железные дороги»

Железные дороги Словацкой Республики

ГУП «Рохи охани Точикистон»

Агентство «Turkmendemiryollary» («Туркменские железные дороги»)

АО «Узбекистон темир йуллари»

АО «Чешские железные дороги»

АО «Эстонская железная дорога».

В заседании КГД также принимали участие представители присоединённых предприятий ОСЖД: Пекинского транспортного университета (КНР), ООО SIGIS (Латвийская Республика), ПАО «Дальневосточное морское пароходство (ПАО «ДВМП»/FESCO) (Российская Федерация), АО «Евросиб Спб – транспортные системы» (Российская Федерация), АО «Почта России» (Российская Федерация), «Гепард Экспресс» (Gepard Express, SE) (Чешская Республика), АО «Объединённая транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»).

В рамках повестки дня участники заседания КГД обсудили и одобрили результаты работы за 2023 год Комиссий ОСЖД по грузовым перевозкам, по пассажирским перевозкам, по инфраструктуре и подвижному составу, Постоянных рабочих групп ОСЖД по кодированию и информатике, по финансовым и расчётным вопросам. Также были рассмотрены следующие вопросы:

– ход взаиморасчётов и механизме погашения задолженностей между железными дорогами;

– ход работы ВРГ по вопросам профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок;

– Отчёт о деятельности ОСЖД за 2023 год;

– о целесообразности разработки проекта стратегии развития ОСЖД;

– о Программе работы ОСЖД на 2025-й и последующие годы;

– Бюджет Комитета ОСЖД;

– о месте пребывания Комитета ОСЖД, где было предложено сохранить место пребывания в г. Варшаве;

– о предоставлении статуса присоединённого предприятия ОСЖД;

– о предварительной повестке дня, дате и месте проведения XXXIX заседания КГД.

Конференция отметила успешное выполнение Программы и Плана работы ОСЖД за 2023 год и одобрила «Отчёт о деятельности ОСЖД за 2023 год», утвердила «Программу работы ОСЖД на 2025-й и последующие годы» в области грузовых и пассажирских перевозок, инфраструктуры и подвижного состава, кодирования и информатики, а также финансовых и расчётных вопросов.

Конференция приняла решение предоставить статус присоединённого предприятия в ОСЖД следующим компаниям:

– ОOО «Восточный Экспресс» (г. Москва, Российская Федерация);

– Shenzhen Dayang Co., Ltd. (г. Шэньчжэнь, Китай);

– ОЮЛ «СРО «Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков» (г. Астана, Республика Казахстан);

– ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» (г. Москва, Российская Федерация).

39-е заседание КГД состоится 7-11 апреля 2025 года.

По итогам Конференции принята «Ашхабадская декларация».

АШХАБАДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ по итогам ХХХVIII заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог

Участники ХХХVIII заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, а также представители транспортно-логистических компаний – присоединённых предприятий ОСЖД, принявшие участие в XXXVIII заседании Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, состоявшемся в Ашхабаде 15–19 апреля 2024 года (далее – Конференция), заявили о ниже­следующем.

В ходе Конференции обсуждён широкий круг вопросов в сфере международных железнодорожных перевозок и подчёркнута актуальность дальнейшего развития и совершенствования международных железнодорожных перевозок, прежде всего в сообщении между Европой и Азией, формирования согласованной транспортной политики в области международных железнодорожных перевозок, дальнейшего совершенствования международных правовых договоров, регламентирующих сферу международного железнодорожного транспорта.

Участниками Конференции подчёркнута необходимость дальнейшего расширения сотрудничества стран-членов ОСЖД по решению вопросов, связанных с экономическими, информационными, научно-техническими и экологическими аспектами железнодорожного транспорта, разработки мероприя­тий по повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта по отношению к другим видам транспорта, сотрудничества в области эксплуатации железных дорог и технических вопросов, связанных с дальнейшим развитием международных железнодорожных перевозок; а также сотрудничест­ва с другими международными организациями, занимающимися вопросами железнодорожного транспорта.

Участники Конференции отмечают инициативу и усилия Туркменистана в принятии Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в области обеспечения всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию мультимодальных транзитных коридоров, а также значения роли транспорта для достижения Целей в области устойчивого развития.

Участники Конференции отметили усилия Туркменистана по ­комплексной реализации транспортно-­транзитного потенциала страны, находящейся на стратегически важном и выгодном перекрёстке международных транспортных коридоров.

В этой связи особо подчёркнуто значение международных мероприятий высокого уровня для содействия развитию транспорта и международных транспортных коридоров для обеспечения международного сотрудничества, стабильности и устойчивого развития.

По итогам работы Конференции приняты значимые решения в сфере пассажирских и грузовых перевозок, инфраструктуры и подвижного состава, кодирования и информатики, финансов и расчётов за международные пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, а также профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок.

Участники Конференции выражают признательность Правительству Туркменистана за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации Конференции. ///nCa, 20 апреля 2024 г. (на основе сообщений ОСЖД/TDH)