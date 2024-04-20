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В Ашхабаде завершилось 38-е заседание Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД  – принята Ашхабадская Декларация

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С 15 по 19 апреля 2024 г. в столице Туркменистана г. Ашхабаде было проведено 38-е заседание Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, в котором приняли участие делегации от:

  • ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
  • Белорусской железной дороги
  • ЗАО «МАВ Венгерские государственные железные дороги»
  • ГК «Вьетнамская железная дорога»
  • АО «Грузинская железная дорога»
  • АО «Национальная компания “Қазақстан темiр жолы”
  • Государственная корпорация «Китайские железные дороги»
  • Железные дороги Корейской Народно-Демократической Республики
  • Корейская национальная железнодорожная корпорация KORAIL,
  • ГП «Национальная компания “Кыргыз темир жолу”,
  • АО «Улан-Баторская железная дорога»
  • АО «Польские государственные железные дороги»
  • ОАО «Российские железные дороги»
  • Железные дороги Словацкой Республики
  • ГУП «Рохи охани Точикистон»
  • Агентство «Turkmendemiryollary» («Туркменские железные дороги»)
  • АО «Узбекистон темир йуллари»
  • АО «Чешские железные дороги»
  • АО «Эстонская железная дорога».

В заседании КГД также принимали участие представители присоединённых предприятий ОСЖД: Пекинского транспортного университета (КНР), ООО SIGIS (Латвийская Республика), ПАО «Дальневосточное морское пароходство (ПАО «ДВМП»/FESCO) (Российская Федерация), АО «Евросиб Спб – транспортные системы» (Российская Федерация), АО «Почта России» (Российская Федерация), «Гепард Экспресс» (Gepard Express, SE) (Чешская Республика), АО «Объединённая транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»).

В рамках повестки дня участники заседания КГД обсудили и одобрили результаты работы за 2023 год Комиссий ОСЖД по грузовым перевозкам, по пассажирским перевозкам, по инфраструктуре и подвижному составу, Постоянных рабочих групп ОСЖД по кодированию и информатике, по финансовым и расчётным вопросам. Также были рассмотрены следующие вопросы:

– ход взаиморасчётов и механизме погашения задолженностей между железными дорогами;

– ход работы ВРГ по вопросам профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок;

– Отчёт о деятельности ОСЖД за 2023 год;

– о целесообразности разработки проекта стратегии развития ОСЖД;

– о Программе работы ОСЖД на 2025-й и последующие годы;

– Бюджет Комитета ОСЖД;

– о месте пребывания Комитета ОСЖД, где было предложено сохранить место пребывания в г. Варшаве;

– о предоставлении статуса присоединённого предприятия ОСЖД;

– о предварительной повестке дня, дате и месте проведения XXXIX заседания КГД.

Конференция отметила успешное выполнение Программы и Плана работы ОСЖД за 2023 год и одобрила «Отчёт о деятельности ОСЖД за 2023 год», утвердила «Программу работы ОСЖД на 2025-й и последующие годы» в области грузовых и пассажирских перевозок, инфраструктуры и подвижного состава, кодирования и информатики, а также финансовых и расчётных вопросов.

Конференция приняла решение предоставить статус присоединённого предприятия в ОСЖД следующим компаниям:

– ОOО «Восточный Экспресс» (г. Москва, Российская Федерация);

– Shenzhen Dayang Co., Ltd. (г. Шэньчжэнь, Китай);

– ОЮЛ «СРО «Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков» (г. Астана, Республика Казахстан);

– ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» (г. Москва, Российская Федерация).

39-е заседание КГД состоится  7-11 апреля 2025 года.

По итогам Конференции принята «Ашхабадская декларация».

АШХАБАДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ по итогам ХХХVIII заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог

Участники ХХХVIII заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, а также представители транспортно-логистических компаний – присоединённых предприятий ОСЖД, принявшие участие в XXXVIII заседании Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, состоявшемся в Ашхабаде 15–19 апреля 2024 года (далее – Конференция), заявили о ниже­следующем.

В ходе Конференции обсуждён широкий круг вопросов в сфере международных железнодорожных перевозок и подчёркнута актуальность дальнейшего развития и совершенствования международных железнодорожных перевозок, прежде всего в сообщении между Европой и Азией, формирования согласованной транспортной политики в области международных железнодорожных перевозок, дальнейшего совершенствования международных правовых договоров, регламентирующих сферу международного железнодорожного транспорта.

Участниками Конференции подчёркнута необходимость дальнейшего расширения сотрудничества стран-членов ОСЖД по решению вопросов, связанных с экономическими, информационными, научно-техническими и экологическими аспектами железнодорожного транспорта, разработки мероприя­тий по повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта по отношению к другим видам транспорта, сотрудничества в области эксплуатации железных дорог и технических вопросов, связанных с дальнейшим развитием международных железнодорожных перевозок; а также сотрудничест­ва с другими международными организациями, занимающимися вопросами железнодорожного транспорта.

Участники Конференции отмечают инициативу и усилия Туркменистана в принятии Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в области обеспечения всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию мультимодальных транзитных коридоров, а также значения роли транспорта для достижения Целей в области устойчивого развития.

Участники Конференции отметили усилия Туркменистана по ­комплексной реализации транспортно-­транзитного потенциала страны, находящейся на стратегически важном и выгодном перекрёстке международных транспортных коридоров.

В этой связи особо подчёркнуто значение международных мероприятий высокого уровня для содействия развитию транспорта и международных транспортных коридоров для обеспечения международного сотрудничества, стабильности и устойчивого развития.

По итогам работы Конференции приняты значимые решения в сфере пассажирских и грузовых перевозок, инфраструктуры и подвижного состава, кодирования и информатики, финансов и расчётов за международные пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, а также профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок.

Участники Конференции выражают признательность Правительству Туркменистана за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации Конференции. ///nCa, 20 апреля 2024 г. (на основе сообщений ОСЖД/TDH)

 

 

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