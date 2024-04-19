Бизнесмены Казахстана и Кыргызстана подписали сделки на $ 300 миллионов

На полях бизнес-форума Казахстана и Кыргызстана, прошедшего 17 апреля 2024 года в Астане, бизнес-круги двух стран подписали различные сделки на общую сумму 300 млн.долл.США, сообщает Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

Соглашения предусматривают реализацию проектов в сфере строительства солнечных электростанций, ферросплавного завода, распределительного центра на территории Кыргызской Республики, о поставках сельхозпродукции.

В форуме приняли участие компании, занятые в сферах машиностроения, промышленности, металлургии, строительства, логистики, сельского хозяйства, фармацевтики, инвестиций, услуг. Организаторами бизнес-форума выступили Министерство торговли и интеграции РК и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade».

По итогам 2023 года товарооборот Казахстана и Кыргызстана увеличился на 26% по сравнению с предыдущим, достигнув 1,6 млрд долларов. Доля казахстанского экспорта составляет почти 69%, или 1,1 млрд долларов (рост на 35,8%). Импорт – 495,2 млн долларов США (рост на 9%).

Форум состоялся на полях официального визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан (18-19 апреля 2024 г).

В рамках официального визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, он примет участие в Шестом заседании Высшего Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан. На полях визита также проходят круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахстанский молодежный форум и форум ученых. ///nCa, 19 апреля 2024 г.