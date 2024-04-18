В Нью-Йорке состоялась первая Министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта

16 апреля 2024 года в штаб-квартире ООН под председательством Туркменистана состоялась первая Министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта.

Во встрече приняли участие Постоянный Представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, председатель Агентства «Türkmendeňizderýaýollary» Батыр Аннаев, руководители транспортных ведомств, главы и представители дипломатических миссий при ООН стран-членов Группы, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA) Ли Цзюнхуа, Специальный посланник Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт, Генеральный секретарь Партнерства SLOCAT по устойчивому низкоуглеродному транспорту Маруша Кардама, Президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев, Председатель Консультативного совета Группы друзей устойчивого транспорта, почетный председатель Международного союза автомобильного транспорта Мартин Марми, Исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии (ICTD) Игорь Рунов, а также приглашённые Постоянные Представительства из числа соавторов резолюций Генассамблеи ООН по вопросам транспорта, представители научно-исследовательских институтов и академических кругов.

Выступившие проинформировали о целях, задачах и деятельности Группы друзей устойчивого транспорта, созданной по инициативе Туркменистана. Сделав особый акцент на значимости построения устойчивых транспортных систем на глобальном и региональном уровнях, необходимости консолидации усилий в подготовке к Десятилетию ООН по устойчивому транспорту (2026-2035 годы), участники встречи сошлись во мнении, что применение потенциала Группы друзей устойчивого транспорта положительно скажется на своевременной выработке взаимоприемлемых многосторонних подходов в сфере транспорта как ключевого фактора развития и сотрудничества на всех уровнях. Кроме того, участники мероприятия были детально ознакомлены с основными направлениями и практическими шагами в реализации Программы развития транспортной дипломатии Президента Туркменистана на 2022-2025 годы.

В рамках встречи состоялась инаугурационная сессия Консультативного совета Группы друзей устойчивого транспорта, образованного в 2023 году. Председатель Совета Мартин Марми озвучил перспективные сферы будущей деятельности Совета и поделился планами по вовлечению деловых кругов к совместной работе с Группой друзей и выстраиванию в этой связи эффективного государственно-частного взаимодействия.

В рамках состоявшегося мероприятия делегаты подчеркнули необходимость дальнейшего расширения деятельности Группы в целях регулярного обмена мнениями о путях преодоления вызовов в транспортно-логистической сфере, способах минимизации региональных и глобальных барьеров в этом секторе, продвижения инициатив государств-членов ООН в области развития транспорта.

По итогам Министерской встречи Группы друзей устойчивого транспорта была принята Итоговая декларация, формирующая правовую основу деятельности Группы и определяющая цели, формат и методы функционирования данного объединения. ///МИД Туркменистана, 17 апреля 2024 г.