Президент Туркменистана принял временно исполняющего обязанности Исполнительного директора Программы ООН по населённым пунктам

Во вторник, 16 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял временно исполняющего обязанности Исполнительного директора Программы Организации Объединённых Наций по населённым пунктам (UN-Habitat) Михала Млынара.

Как отметил Президент, укрепление многопланового стратегического партнёрства с ООН и её специализированными учреждениями выступает одним из основных векторов внешнеполитического курса страны.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия.

Как известно, в 2023 году Туркменистан присоединился к Группе друзей UN-Habitat по устойчивой урбанизации и к новой Программе развития городов. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что вопрос, связанный с открытием в Туркменистане Представительства UN-Habitat, является одним из приоритетных для нашей страны на нынешней 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В продолжение темы глава государства предложил в качестве первого шага организовать визит в Туркменистан группы экспертов Программы ООН по населённым пунктам для определения конкретных векторов сотрудничества и разработки соответствующего проектного документа, который послужит правовой основой взаимодействия.

Как отмечалось, в Туркменистане успешно реализуются государственные программы, направленные на развитие инклюзивной системы социальной защиты населения. Во всех регионах страны регулярно осуществляется строительство объектов производственного и социального назначения.

«Умный» город Аркадаг был удостоен сертификата Программы ООН по населённым пунктам «За усилия в реализации принципов инклюзивных, безопасных, устойчивых и умных регионов и сообществ».

Подчеркнув, что Туркменистан готов к дальнейшему сотрудничеству с Программой ООН по населённым пунктам, глава государства озвучил ряд предложений, в том числе по расширению контактов в законодательной сфере в области градостроительства, изучению современных правовых методов и механизмов, что будет способствовать устойчивому развитию городов.

Предлагается также наладить взаимодействие по реализации глобальных программ и стратегий по развитию высокотехнологичных, экологически чистых, устойчивых к стихийным бедствиям и благоприятных для проживания городов, активизировать обмен передовым опытом по линии государственно-частного партнёрства в области создания и управления городской инфраструктурой. Со своей стороны Туркменистан готов рассмотреть предложения UN-Habitat по данным вопросам.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в успешном продолжении плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и UN-Habitat. ///nCa, 17 апреля 2024 г.