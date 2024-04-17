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Президент Туркменистана принял временно исполняющего обязанности Исполнительного директора Программы ООН по населённым пунктам

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Во вторник, 16 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял временно исполняющего обязанности Исполнительного директора Программы Организации Объединённых Наций по населённым пунктам (UN-Habitat) Михала Млынара.

Как отметил Президент, укрепление многопланового стратегического партнёрства с ООН и её специализированными учреждениями выступает одним из основных векторов внешнеполитического курса страны.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия.

Как известно, в 2023 году Туркменистан присоединился к Группе друзей UN-Habitat по устойчивой урбанизации и к новой Программе развития городов. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что вопрос, связанный с открытием в Туркменистане Представительства UN-Habitat, является одним из приоритетных для нашей страны на нынешней 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В продолжение темы глава государства предложил в качестве первого шага организовать визит в Туркменистан группы экспертов Программы ООН по населённым пунктам для определения конкретных векторов сотрудничества и разработки соответствующего проектного документа, который послужит правовой основой взаимодействия.

Как отмечалось, в Туркменистане успешно реализуются государственные программы, направленные на развитие инклюзивной системы социальной защиты населения. Во всех регионах страны регулярно осуществляется строительство объектов производственного и социального назначения.

«Умный» город Аркадаг был удостоен сертификата Программы ООН по населённым пунктам «За усилия в реализации принципов инклюзивных, безопасных, устойчивых и умных регионов и сообществ».

Подчеркнув, что Туркменистан готов к дальнейшему сотрудничеству с Программой ООН по населённым пунктам, глава государства озвучил ряд предложений, в том числе по расширению контактов в законодательной сфере в области градостроительства, изучению современных правовых методов и механизмов, что будет способствовать устойчивому развитию городов.

Предлагается также наладить взаимодействие по реализации глобальных программ и стратегий по развитию высокотехнологичных, экологически чистых, устойчивых к стихийным бедствиям и благоприятных для проживания городов, активизировать обмен передовым опытом по линии государственно-частного партнёрства в области создания и управления городской инфраструктурой. Со своей стороны Туркменистан готов рассмотреть предложения UN-Habitat по данным вопросам.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в успешном продолжении плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и UN-Habitat. ///nCa, 17 апреля 2024 г.

 

 

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