Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла Пакистана

16 апреля 2024 года Президент Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты от посла Пакистана К.К. Ахсана Вагана.

Президент поздравил посла со вступлением в должность и заверил его в поддержке и всестороннем сотрудничестве правительства Туркменистана при исполнении им своих обязанностей.

Посол Ваган подчеркнул, что он выбрал должность посла в Туркменистане по собственному желанию и сделает все возможное для укрепления партнерства между двумя странами.

Глава государства выразил признательность правительству Пакистана за активную поддержку инициатив Туркменистана на мировой арене, направленных на обеспечение всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Как отмечается, туркмено-пакистанские отношения, основанные на принципах взаимного уважения, взаимопонимания и доверия, успешно развиваются, обретая новое конкретное содержание, что в первую очередь обусловлено исторически сложившейся культурной и духовной общностью народов обеих стран.

Особый акцент был сделан на торгово-экономических связях, имеющих большие перспективы, с учетом возросшего взаимного интереса и взаимодополняемости национальных экономик двух стран, которые обладают впечатляющим потенциалом.

Посол Пакистана подчеркнул, что Пакистан поддерживает созидательную, прогрессивную внешнюю и внутреннюю политику туркменского государства, а также важные международные инициативы, выдвинутые президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Стороны подробно обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия. Они также затронули некоторые вопросы регионального и глобального значения.

Стороны выразили единую точку зрения о том, что проекты в области энергетики и связи, такие как ТАПИ и TAП, волоконно-оптическая линия связи, запланированные и предлагаемые железнодорожные и автодорожные сети, а также доступ к глубоководным портам Пакистана относятся к числу приоритетных областей.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, реализация этих масштабных проектов придаст мощный импульс социально-экономическому развитию региона.

Вместе с тем была подчеркнута важность дальнейшего развития традиционных двусторонних гуманитарных связей, укреплению которых в значительной степени способствуют различные контакты в области культуры и искусства, совместные дни культуры, выставки, научные и творческие форумы и т.д.

Посол отметил сходство идей национального поэта Туркменистана Махтумкули Фраги и национального поэта Пакистана Икбала. Он сказал, что, несмотря на то, что каждый поэт занимает свое место в истории и национальной психологии, существует удивительное сходство между посланиями великих поэтов, философов и реформаторов.

Посол Ваган также поздравил Президента с написанием двух книг.

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Посол К.К. Ахсан Ваган – профессиональный дипломат. Он поступил на дипломатическую службу в 1995 году.

Назначения в министерстве иностранных дел Пакистана:

Сотрудник отдела, Ближний Восток-III, Ближневосточный отдел, Министерство иностранных дел, Исламабад (1998)

Исполняющий обязанности заместителя начальника протокольного отдела, Управление лагерей, Кветта, Белуджистан (1999-2000)

Директор (Канада и Латинская Америка), Министерство иностранных дел, Исламабад (2014-2015)

С февраля 2022 года – генеральный директор Отдела по работе с пакистанцами за рубежом, консульским вопросам и кризисному управлению в Министерстве иностранных дел, Исламабад.

Назначения за рубежом:

Второй секретарь Посольства Пакистана в Катманду, Непал (2000-2004)

Заместитель генерального консула, Генеральное консульство Пакистана в Лос-Анджелесе (2006-2009)

Заместитель главы представительства/ советник в Маскате, Оман (2009-2013)

Министр /временный поверенный в делах / глава миссии, Посольство Пакистана в Ниамее, Нигер (2015-2019)

Посол, Посольство Пакистана в Маскате, Оман (2019-2022)

Посол имеет степень бакалавра коммерции (B.Com) в Университете имени Шаха Абдула Латифа, Хайрпур, Пакистан.

Он имеет три степени магистра – магистра государственного управления Международного университета Куэйд-и-Азам, Исламабад, Пакистан (с января 1989 по июнь 1991 года); магистра международных отношений Университета Шаха Абдул Латифа, Хайрпур, Синд, Пакистан (с 1996 по 1998 год); и магистра международной экономики и торговли Юридический факультет Бернского университета, Швейцария (июль 2004 – сентябрь 2005).

Он свободно владеет английским и урду и имеет базовые знания арабского.

Посол Ваган женат и имеет четверых детей. /// nCa, 16 апреля 2024 г.