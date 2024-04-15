В Лебапском и Марыйском велаятах Туркменистана будут построены склады для хранения удобрений

Государственный концерн Туркменистана “Туркменхимия” отвечает за поставку удобрений, включая карбамид, фосфорные, калийные удобрения и аммиачную селитру.

Вице-премьер Б.Аннамаммедов сообщил на заседании кабинета министров 12 апреля 2024 года, что для обеспечения фермеров удобрениями в достаточном количестве и своевременно в Лебапском и Марыйском велаятах будут построены специальные склады.

Специальные складские помещения будут располагать техническими возможностями для поддержания качества удобрений.

Государственный концерн «Туркменхимия» будет осуществлять надзор за соблюдением строительных и технических условий в рамках данных проектов. /// nCa, 15 апреля 2024 г.