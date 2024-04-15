Туркменистан присоединится к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

Туркменистан готовится присоединиться к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), доложил на заседании правительства 12 апреля 2024 года вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов.

Это уникальный международно-правовой документ, направленный на сохранение биоразнообразия на планете. На сегодняшний день участниками этой Конвенции являются более 180 государств. В ее перечень включено более 33 тысяч видов животных и растений, многие из которых распространены в Туркменистане.

Присоединение к конвенции создаст для Туркменистана возможности для более эффективной защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны.

Мередов также предложил Туркменистану вступить в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

Это позволит Туркменистану наладить взаимовыгодное сотрудничество с зоологическими парками стран-участниц ЕАРАЗА, а также будет способствовать обмену опытом и повышению квалификации профильных специалистов.

Более того, в целях сохранения биоразнообразия в Туркменистане и на сопредельных территориях, в частности, защиты мигрирующих видов диких животных, и укрепления международно-правовой базы, предлагается подписать Меморандум о сотрудничестве в области охраны животного мира плато Устюрт между соответствующими министерствами Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, проинформировал министр иностранных дел. /// nCa, 15 апреля 2024 г.