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Председатель Меджлиса Туркменистана отчиталась о подготовке новых законов и других мероприятиях парламента

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В ходе заседания Кабинета министров Туркменистана (12 апреля), председатель парламента г-жа Д.Гулманова проинформировала о том, что рабочие комитеты парламента работают над проектами новой редакции Гражданского кодекса Туркменистана, Закона Туркменистана “О культурном наследии Махтумкули Фраги”, а также над внесением необходимых изменений и дополнений в законы Туркменистана “О физической культуре и спорте” и “О семеноводстве”.

Она сообщила, что посол Словении в Туркменистане по совместительству вручил верительные грамоты.

Наряду с этим состоялись встречи с полпредом Российской Федерации, членами делегации во главе с руководителем парламента Грузии, вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и спецпредставителем по Центральной Азии данной структуры.

В ходе официального визита Национального Лидера туркменского народа в Республику Таджикистан депутаты Меджлиса со своими коллегами обсудили перспективы партнёрства между профильными комитетами парламентов двух дружественных государств и обменялись опытом в сфере совершенствования законотворческой деятельности по линии Туркмено-таджикской группы дружбы, сообщила Гулманова. /// nCa, 15 апреля 2024 г.

 

 

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