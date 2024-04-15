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Новое приложение позволит онлайн переводить пожертвования в Благотворительный фонд им.Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане

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Банк Senagat разработал приложение “Senagat töleg”, которое позволит гражданами осуществлять безналичные перечисления денежных средств на благотворительность. Об этом на заседании правительства в пятницу, 12 апреля, сообщил вице-премьер Х.Гельдимырадов, курирующий финансово-экономический блок.

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова оказывает материальную помощь для проведения различных операций детям в медучреждениях страны, для лечения юных пациентов, воспитывающихся в детских домах, специализированных школах и школах-интернатах, а также для закупки средств медицинского назначения. Основателем и меценатом фонда является Национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

При поддержке Фонда оказана гуманитарная помощь ряду государств.

В связи с этим сообщалось, что из разных стран и представительства Детского фонда ООН в Туркменистане в адрес Благотворительного фонда были получены благодарственные письма, в которых подчеркивалась его роль в укреплении уз дружбы между государствами и народами. /// nCa, 15 апреля 2024 г.

 

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