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Делегаты из 34 стран примут участие в ашхабадской конференции, посвященной Махтумкули Фраги

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В этом году Туркменистан отмечает 300-летие со дня рождения своего национального поэта Махтумкули Фраги. Приуроченные к этой дате мероприятия проходят в Туркменистане и многих странах мира.

18 мая 2024 года в Ашхабаде состоится международная конференция “Кладезь мудрости Махтумкули Фраги”. Организатором этой конференции является Академия наук Туркменистана.

Вице-премьер Аманнепесов сообщил в ходе заседания кабинета министров в пятницу 12 апреля, о том, что наряду с научной интеллигенцией Туркменистана, представители Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), а также зарубежные ученые из 34 стран примут участие в предстоящем форуме. ///nCa, 15 апреля 2024 г.

 

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