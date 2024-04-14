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ПРООН и партнеры организовали Региональный семинар по водной дипломатии для укрепления сотрудничества в области устойчивого управления водными ресурсами в Центральной Азии

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Ашхабад, 11 апреля 2024 года: ПРООН в Туркменистане совместно с Международным фондом спасения Арала (МФСА) в Центральной Азии и Научно-информационным центром Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР) организовали Региональный семинар по водной дипломатии. Семинар был проведен 9 апреля 2024 г. в здании ООН в Ашхабаде. Мероприятие было организовано в рамках Проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для множественных выгод», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и осуществляемого ПРООН и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Семинар собрал представителей министерств и ведомств Туркменистана, включая Министерство иностранных дел, Министерство сельского хозяйства, Государственный комитет водного хозяйства, Академию наук, Хякимлики Дашогузского и Лебапского велаятов, Туркменский сельскохозяйственный университет им. С. Ниязова, Дашогузский филиал Исполкома МФСА, Среднедарьинское управление БВО «Амударья», Институт «Туркменсувылымтаслама», а также неправительственные, региональные и международные организации, вовлеченные в процесс сотрудничества стран Центральной Азии по водным и экологическим вопросам.

В ходе семинара участники были вовлечены в обсуждения на различные темы, такие как укрепление регионального сотрудничества в бассейне реки Амударья, влияние изменения климата на водные ресурсы региона, вопросы, связанные с трансграничными водотоками, и значение водной дипломатии в регионе Каспийского моря.

«Водная дипломатия в регионе является критически важным вопросом из-за сильной зависимости региона от трансграничных водных ресурсов», – сказал г-н Томица Паович, И.О. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане. «Этот процесс включает в себя понимание сложности водных проблем в регионе, определение скоординированных подходов и развитие регионального сотрудничества в водной дипломатии для устойчивого управления водными ресурсами в Центральной Азии».

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Проект «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для множественных выгод», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), направлен на содействие нейтрализации деградации земель путем первоначальных инвестиций в совместное комплексное планирование землепользования для восстановления и улучшения использования земельных и водных ресурсов с учетом основных мест обитания биоразнообразия для обеспечения важнейших экосистемных услуг. Также проект будет устранять факторы деградации биоразнообразия, чтобы усилить защиту биоразнообразия, мест обитания и видов, имеющих глобальное значение, путем расширения системы охраняемых территорий и повышения эффективности управления. В результате проект повысит устойчивость местного населения и сохранит глобально значимые экосистемы в зоне влияния Аральского кризиса в Лебапском и Дашогузском
пилотных велаятах. Проект также будет поддерживать международный обмен знаниями и участие Туркменистана в управлении бассейном Аральского моря для обеспечения более широкого взаимодействия и регионального сотрудничества.

/// nCa, 14 April 2024 (in cooperation with UNDP Turkmenistan, 11 April 2024)

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