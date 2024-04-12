В Ашхабаде состоялась Международная конференция посвященная укреплению доверия между странами для содействия миру

nCa Report

11 апреля 2024 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась Конференция «Продвижение мира: Реализация стратегий по укреплению доверия между странами».

В конференции приняли участие Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов, Специальный представитель Генерального секретаря, Глава Регионального Центра ООН по Превентивной дипломатии для Центральной Азии К.Имнадзе, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко, Глава Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде Д.МакГрегор, представители дипломатического корпуса аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав института, а также студенческая молодёжь.

Кроме того посредством цифровой видеосвязи выступили Заместитель генерального директора Всемирной торговой организации С.Чжан, Помощник Генерального секретаря, помощник Администратора и директора Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств Программы развития ООН И.Живкович, Заместитель Генерального Директора и Региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по Европе и Центральной Азии В.Гуцу, Региональный директор Координационного бюро ООН по развитию в Европе и Центральной Азии Г.Сон, Заместитель исполнительного директора Международного торгового центра Д. Тембо, а также Региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Р. Де Доминицис.

Участники конференции в своих выступлениях отметили что, на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана 21 марта 2024 года консенсусом была принята резолюция 78/266 о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия, которая демонстрирует важность продолжения деятельности по продвижению культуры мирного диалога в международном сообществе.

Это стало очередным шагом в последовательных усилиях Президента Туркменистана по продвижению культуры мирного и доверительного диалога в международном сообществе. Как и предыдущие решения Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия и 2023 года – «Годом диалога как гарантии мира», новая инициатива на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права с учетом актуальных реалий и тенденций мирового развития.

В ходе мероприятия так же было констатировано, что принятие Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия» как платформы для совместных действий призвано способствовать урегулированию возникающих конфликтных ситуаций мирными, политико-дипломатическими методами и средствами, укреплению доверительных отношений между государствами.

В завершение конференции ее участники приняли благодарственное Обращение к Президенту Туркменистана.

Конференция «Продвижение мира: Реализация стратегий по укреплению доверия между странами» продолжился под тематическими сессиями, как «Политические, гуманитарные и дипломатические механизмы для решения конфликтов и укрепления доверия», «Роль международных организаций в поддержке и содействии мирным процессам» и «Экономические аспекты поддержки устойчивого развития и мира».

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Модератором выступил заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Он представлял спикеров и комментировал их высказывания, обобщая прозвучавшие мнения и взгляды. По сути, конференция уже дала старт программе Международного года мира и доверия, объявленного ООН на 2025 год по инициативе Туркменистана, став первым вводным мероприятием в этом направлении.

Процесс предметного, осмысленного общения по продвижению мира и доверия между странами сегодня встает в разряд актуальнейших приоритетов мировой повестки.

Туркменистан убежден, что укрепление доверия — это самый ценный капитал, инвестиция в конструктивную направленность международных отношений на десятилетия вперед, минимизацию и предотвращение конфликтообразующих рисков и угроз.

В этом аспекте Рашид Мередов отметил роль дипломатии. Она объективно усиливается. Убежденностью в этом и была продиктована инициатива Туркменистана в ООН об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Глава МИД Туркменистана особое внимание уделил отношениям стран Центральной Азии. И здесь нейтралитет и превентивная дипломатия могут сыграть ключевую роль. По мнению Рашида Мередова, наша общая задача – как самих стран Центральной Азии, так и внерегиональных партнеров, государств и международных организаций, – определить и сформулировать модели сотрудничества, опирающиеся на упомянутый исторический опыт, традиции, менталитет и мировоззренческие императивы.

«Ни в коем случае нельзя насаждать здесь чуждые ценности и смыслы, отвергаемые самой природой и всем укладом жизни людей. Это, как показывает практика, обречено на неудачу», – подчеркнул Мередов.

Заместитель генерального секретаря, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан от лица Сообщества Наций высоко оценила приверженность Туркменистана миру и устойчивому развитию в сотрудничестве с ООН.

«Мир и развитие тесно связаны с доверием. Конфликты по всему миру и в регионах поражают миллионы жизней и очагов и наносят ущерб устойчивому развитию. Это также угрожает комплексной взаимосвязанности в регионе Центральной Азии, оказывая влияние на торговлю и транспортные пути», – сказала она.

Недавний региональный форум ЕЭК ООН по устойчивому развитию подчеркнул критически важную связь сотрудничества между правительствами, агентствами ООН и всех вовлеченных сторон для активного действия. «Во время таких конфликтов нам как никогда нужны такие платформы для обсуждения насущных вопросов и конкретных предложений для продвижения ЦУР. Совместные усилия для сотрудничества и взаимосвязанности могут быть движущей силой мирного и устойчивого развития», – считает Молчан.

Далее онлайн выступил заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Сянчен Чжан.

По видео к аудитории в Ашхабаде обратилась помощник генерального секретаря, помощник администратора и директора Регионального бюро для Европы и СНГ Программы развития ООН Ивана Живкович.

Спецпредставитель генерального секретаря, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе подчеркнул острую необходимость развития и укрепления превентивной дипломатии, основанной на многосторонности и инклюзивном политическом диалоге, который способствует миру и безопасности, развитию и уважению прав человека.

С видеообращением выступили заместитель генерального директора и региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии Виорель Гуцу и региональный директор Координационного бюро ООН по развитию в Европе и Центральной Азии Гви-Йеоп Сон.

Госпожа Сон поблагодарила правительство Туркменистана за постоянную пропаганду важности поддержания мира и укрепления доверия в мировом сообществе под эгидой ООН. Потребность в этих фундаментальных ценностей никогда не была более острой и актуальной. Международная ситуация полна напряженности, войн и конфликтов, а их причины стали более сложными и трудными для разрешения. Это является ключевым фактором вынужденного перемещения более 108 миллионов человек по всему миру, сказала она.

«Несмотря на то, что обещание мира остается призрачным для многих, надежды на лучший мир по-прежнему будут преобладать. Именно в этом контексте огромное значение приобретает инициированный Туркменистаном Международный год мира и доверия», – отметила директор Координационного бюро ООН по развитию в Европе и Центральной Азии.

Выйдя к трибуне, постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко от имени Организации Объединенных Наций поздравил правительство Туркменистана с принятием этой важной резолюции, которая призывает государства построить мосты доверия ради глобального мира.

«Растущая напряженность между различными государствами и жестокая конкуренция между региональными группами являются очевидным признаком кризиса доверия в межгосударственных отношениях, – сказал он. – ООН играет решающую роль в стимулировании глобальной культуры мира, она должна служить глобальной платформой для поиска решений и улучшения диалога. Именно в этом контексте последовательный подход правительства Туркменистана к содействию миру посредством диалога и доверия получил широкое признание на глобальном уровне».

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор, продолжая тему, коснулся «причины существования» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ее основополагающего документа – Хельсинкского заключительного акта, подписание которого ознаменовало создание беспрецедентного механизма построения доверия и преодоления разногласий между государствами-участниками с различными программами.

По его мнению, символично, что ОБСЕ будет отмечать свое 50-летие в 2025 году, объявленном резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Международным годом мира и доверия по инициативе нейтрального Туркменистана.

Подытоживая выступление, МакГрегор сказал: «В стремлении к доверию и работе по продвижению мира можно сказать, что Туркменистан и ОБСЕ совместно продолжают наследие Махтумкули Фраги, 300-летие которого мы отмечаем в этом году. Обзор его произведений показывает, насколько дальновидным он был. Мы знаем, что Махтумкули способствовал человечности, миру, лучшему взаимопониманию и гармонии между соседними государствами. Очевидно, именно это пытается сделать ОБСЕ, и именно это пытается сделать Туркменистан».

После пленарного заседания конференция продолжилась в трех тематических сессиях: «Политические, гуманитарные и дипломатические механизмы для решения конфликтов и укрепления доверия», «Роль международных организаций в поддержке и содействии мирным процессам» и «Экономические аспекты поддержки устойчивого развития и мира». /// nCa, 12 апреля 2024 г. [на основе материалов МИД Туркменистана, TDH, и Orient]