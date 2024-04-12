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РЦПДЦА выступил соорганизатором регионального семинара по укреплению сотрудничества и обмену информацией в области предотвращения и борьбы с незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений и их незаконной поставкой

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С 9 по 10 апреля 2024 года РЦПДЦА совместно с Контертеррористическим управлением ООН (КТУ ООН) и Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) организовал региональный семинар по укреплению сотрудничества и обмену информацией в области предотвращения и борьбы с незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений и их незаконной поставкой террористам.

Мероприятие, состоявшееся в г. Ташкенте, собрало более 40 участников, представляющих государственных служащих государств-членов ШОС, других центральноазиатских государств, региональных и международных организаций, а также соответствующих органов ООН.

В рамках семинара были рассмотрены вопросы законодательных и политических механизмов в области уголовного правосудия и правоохранительной деятельности, имеющих отношение к незаконным оборотам стрелкового оружия и легких вооружений. Особое внимание было уделено осуществлению правовой базы ООН по вопросам борьбы с терроризмом, включая резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) и 2370 (2017), подкрепленных Мадридскими руководящими принципами 2015 года. В ходе обсуждения особое внимание также уделялось роли международных и региональных организаций по содействию сотрудничеству между компетентными судебными и правоохранительными органами в регионе и за его пределами.

Кроме того, принимая во внимание важность развития событий в Афганистане, связанных с незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, значительная часть обсуждений была посвящена этой проблеме.

Работа семинара завершилась принятием рекомендаций, направленных на укрепление эффективности межрегионального сотрудничества в области предотвращения незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений и борьбы с ними, в том числе путем институционализации такого сотрудничества. ///nCa, 12 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с РЦПДЦА)

 

 

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