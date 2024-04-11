Российский космонавт, родившийся в Туркменистане, устанавливает новые рекорды по времени пребывания в космосе. По возвращении на землю он проведет в космосе 1110 дней.

Олег Кононенко, российский космонавт, родившийся в Туркменистане, уже установил мировой рекорд по наибольшему времени пребывания в космосе. В настоящее время он является командиром МКС (Международной космической станции). К моменту его возвращения на Землю в сентябре 2024 года общее число дней, проведенных в космосе Кононенко, составит 1110 дней.

5 февраля 2024 года он провел в космосе в общей сложности 879 дней, превзойдя предыдущий рекорд Геннадия Падалки, который провел в космосе 878 дней до выхода на пенсию. Это рекорд, который, похоже, никто не сможет побить в ближайшее время.

Космонавт отпраздновал это достижение на борту Международной космической станции. “Я летаю в космос для того, чтобы заниматься своим любимым делом, а не ставить рекорды. Космонавт — профессия, о которой я мечтал, интересовался и стремился с детства. Вот этот интерес, возможность летать в космос, жить и работать на орбите мотивируют меня на продолжение полетов”, – сказал он российскому информационному агентству ТАСС.

Кононенко, который является командиром отряда космонавтов Российского космического агентства “Роскосмос”, совершает свой пятый космический полет. Вместе с соотечественником Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорал О’Хара он начал свою нынешнюю миссию на Международной космической станции 15 сентября 2023 года. Его миссия завершится 23 сентября 2024 года.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в Чарджоу, Туркменская ССР (ныне Туркменабат, Туркменистан). Он закончил школу в Туркменистане и свободно говорит на туркменском языке.

Он награжден медалями “Герой Туркменистана” и орденом “Звезда Президента”. /// nCa, 11 апреля 2024 г.