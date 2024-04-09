Соглашение, подписанное между таджикскими и туркменскими предпринимателями, укрепляет отношения B2B и целостность цепочки поставок в Центральной Азии

Во время недавнего визита Национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан между деловыми домами обеих стран был подписан ряд соглашений.

Подписание соглашений состоялось 4 апреля 2024 года в Душанбе.

Соглашения:

Таджикская компания Qolinhoi Dushanbe подписала соглашение о сотрудничестве с туркменской компанией Polat Dokma we Sowda (производство трикотажных полотен и ковровой пряжи)., Мерет Мередов подписал соглашение о сотрудничестве с таджикской компанией “Нури Идрис Ltd,”, Туркменская компания “Täjir Ýoly” (производство и экспорт автомобильных фильтров) подписала соглашение о сотрудничестве с таджикским предпринимателем Шухратом Назаровым, Туркменская компания “Hasar” (крупнейший производитель кондитерских изделий в Туркменистане) подписала соглашение о сотрудничестве с таджикской компанией “Файзи Хуршед Лтд”, Туркменский предприниматель Рахим Бегжанов подписал соглашение о сотрудничестве с Yoqout-2000.

Эти соглашения являются последним примером того, как деловые круги Центральной Азии объединяются в рамках отношений В2В. Подобные события происходят практически ежедневно в двустороннем и многостороннем форматах.

Они играют важную роль в укреплении целостности цепочки поставок по всему региону. /// nCa, 9 апреля 2024 г.