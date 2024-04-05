4-5 апреля 2024 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов находится с двухдневным официальным визитом в Таджикистан. В первый день визита Бердымухамедов встретился с Президентом Эмомали Рахмоном, а также с Председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли (Парламента) Таджикистана Рустами Эмомали.

До начала переговоров Аркадаг возложил цветы памятнику первого эмира государства таджиков – Исмоили Сомони, который расположен на территории «Мемориального комплекса национального примирения и возрождения Таджикистана» в Душанбе.

Встреча с Президентом Рахмоном

«Туркменистан – наш близкий друг, стратегический партнёр, с которым нас связывают вековые узы дружбы и братства», – отметил глава Таджикистана, приветствуя Национального Лидера туркменского народа.

Рахмон поблагодарил Бердымухамедова за большой вклад в укрепление туркмено-таджикского сотрудничества.

В свою очередь, Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что 21 марта на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по инициативе главы Туркменистана была принята Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия». Соавторами данной Резолюции выступили 86 государств, в числе которых и Таджикистан, продолжил Аркадаг, поблагодарив Президента Таджкистана за оказываемую поддержку предложений туркменской стороны.

Также Бердымухамедов пригласил таджикского лидера принять участие в торжествах, которые планируется провести в Ашхабаде по случаю 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций Туркменистана и Таджикистана.

В ходе переговоров, Национальный Лидер туркменского народа в первую очередь акцентировал внимание на вопросах политико-дипломатического взаимодействия. Он также подчеркнул важность парламентской дипломатии в двусторонних отношениях.

У Туркменистана и Таджикистана имеется большой опыт совместной работы в рамках авторитетных международных организаций – Организации Объединённых Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации экономического сотрудничества и других структур, сказал Аркадаг.

Туркменистан является соавтором десяти Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, предложенных Таджикистаном.

Туркменистан и Таджикистан активно участвуют в процессе сохранения мира и безопасности в регионе. В этих целях на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан инициировал подготовку Стратегии глобальной безопасности на основе принципов ООН и общепризнанных норм международного права.

Говоря о региональной ситуации, Бердымухамедов отметил необходимость содействовать работе Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Как подчёркивалось, в целях налаживания системного диалога Центральная Азия–ООН, Туркменистан выступил с инициативой создания под эгидой ООН Совещания по безопасности в Центральной Азии и сопредельных с ней зонах. В этой связи Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность, что Таджикистан поддержит международные инициативы Туркменистана.

В контексте региональной безо­пасности акцент был сделан на важности эффективного партнёрства между центральноазиатскими странами, где одним из основных факторов выступают Консультативные встречи глав государств Центральной Азии.

Актуальным в плане двустороннего сотрудничества Председатель Халк Маслахаты назвал взаимодействие по экологической и природоохранной тематике. Туркменистан выступил с предложением об учреждении в Ашхабаде Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Аркадаг высказал уверенность в поддержке таджикской стороной данной инициативы.

Затронув актуальные вопросы региона, Национальный Лидер туркменского народа акцентировал внимание на вызовах и угрозах региональной безопасности и стабильности в контексте развития ситуации в сопредельных регионах и странах, особенно в Афганистане. Ранее, продолжил Аркадаг, нами было заявлено, что в решении афганской проблематики необходимо усиление регионального фактора. Речь идёт об укреплении взаимодействия государств-соседей Афганистана, так как они больше всех заинтересованы в скорейшем наступлении мира и согласия в этой стране.

Вторым ключевым вектором двустороннего партнёрства была названа торгово-экономическая сфера.

Отмечалось, что сегодня двустороннее взаимодействие охватывает такие приоритетные направления, как торговля, транспорт и коммуникации, топливно-энергетический комплекс, промышленность, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, контакты между хозяйствующими структурами и т.д.

Председатель Халк Маслахаты отметил целесообразность ускорить работу по взаимному открытию Торговых домов.

В целях увеличения объёмов товарооборота акцент был сделан на значимости активизации связей в сфере торговли продукцией топливно-энергетического комплекса, строительной и химической индустрии, пищевой промышленности, фармацевтической отрасли и др. Также подчёркивалась необходимость значительного повышения уровня партнёрского взаимодействия по линии частного сектора, организации регулярных контактов между предпринимателями.

Национальный Лидер туркменского народа констатировал важность продолжения практики проведения совместных выставок товаропроизводителей, экономических форумов и различных мероприятий экономического характера. В этом ключе был сделан акцент на том, что эффективным видится активизация работы Туркмено-таджикского делового совета.

В числе приоритетных векторов партнёрства был определён транспортный сектор. Сегодня имеются все возможности для активизации сотрудничества по созданию транспортного маршрута из Таджикистана в Туркменистан, к побережью Каспия, с выходом на Иран и далее к Персидскому заливу, а также в Турцию. Это кратчайший путь из Китая в Европу, на Ближний и Средний Восток, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.

В качестве одного из возможных направлений сотрудничества рассматривается и энергетика. В частности, Туркменистан может экспортировать электроэнергию и природный газ в Таджикистан через Узбекистан. Как подчёркивалось, эта тема уже обсуждалась с Президентом Эмомали Рахмоном в ходе встречи в Ашхабаде в августе прошлого года в рамках Саммита глав государств Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Также две страны взаимодействуют в области поставок в братскую страну нефтепродуктов. Туркменистан готов увеличить их объём в зависимости от потребностей ­таджикской стороны.

В плане развития экономических связей отмечалось, что наша страна придаёт большое значение налаживанию связей по линии производственной кооперации. В частности, ранее туркменской стороной было предложено наладить контакты в сфере создания совместных предприятий по переработке хлопка и ковроткачеству. В данном контексте была высказана готовность к обсуждению деталей этого вопроса с таджикскими партнёрами.

Третье направление – культурно-гуманитарные связи. 11 октября 2024 года в Ашхабаде состоится Международный форум глав государств и правительств, посвящённый юбилею Махтумкули Фраги. По видению Туркменистана, это будет Саммит политиков, в котором примут участие руководители различных стран и авторитетных международных организаций.

«Президентом Туркменистана было направлено пригласительное послание в адрес Президента Эмомали Рахмона», – сказал Национальный Лидер туркменского народа, продолжив, что туркменская сторона рассчитывает на личное участие главы Таджикистана в указанной встрече.

Также в рамках 300-летия Махтумкули Фраги 17–18 мая 2024 года в Ашхабаде пройдёт Международная конференция министров культуры, в которой таджикскую сторону представит министр культуры ­Таджикистана.

Как отметил Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, в настоящее время в южной части города Ашхабад возводится Культурно-парковый комплекс Махтумкули Фраги, на территории которого будут установлены монументы известных мыслителей, поэтов и писателей дружественных стран, в том числе памятник таджикскому средневековому поэту Саидо Насафи Миробид.

В сфере образования, десятки туркменских студентов обучаются в вузах Таджикистана. В данном контексте была подтверждена готовность Туркменистана и в будущем предоставлять в высших учебных заведениях Туркменистана места для обучения таджикских граждан, в том числе по перспективным направлениям нефтегазовой отрасли.

Примером братских отношений в данном направлении станет строящееся здание средней общеобразовательной школы имени Махтумкули в районе Дусти Хатлонской области.

Затем слово взял Президент Эмомали Рахмон, который подчеркнул важность продолжения регулярного политического диалога на всех уровнях, в том числе дальнейшего активного развития торгово-экономических отношений в интересах обеих сторон.

В ряду ключевых векторов таджикско-туркменского партнёрства были названы нефтегазовый сектор, химия и металлургия, кооперация промышленности, сельское хозяйство, транспорт и грузоперевозки. В этой связи была высказана готовность рассмотреть возможности реализации новых совместных проектов в стратегически значимых сферах для национальных экономик.

Он подчеркнул необходимость расширения межрегиональных отношений посредством укрепления сотрудничества между субъектами и установления связей между городами-побратимами двух государств.

Таджикский лидер также констатировал значимость координации сотрудничества в рамках региональных и международных организаций и дальнейшей поддержки глобальных инициатив друг друга.

В данном контексте отмечалась заинтересованность в расширении партнёрства по вопросам обеспечения безопасности региона и укрепления сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе в противодействии вызовам времени.

Подписанные документы

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов. В их числе:

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики ­Таджикистан на 2024–2025 годы;

Соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Центром повышения квалификации и переподготовки работников дипломатической службы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства и архитектуры Туркменистана и Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Республики Таджикистан;

Соглашение между хякимликом города Аркадаг (Туркменистан) и Исполнительным органом государственной власти Худжанд (Согдийская область, Республика Таджикистан) об установлении побратимских отношений между городами Аркадаг и Худжанд.

Встреча с Председателем верхней палаты Парламента Таджикистана

Затем Национальный Лидер туркменского народа провёл встречу с Председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли (Парламента) Таджикистана Рустами Эмомали.

Руководитель верхней палаты Маджлиси Оли подчеркнул, что Таджикистан придаёт большое значение наращиванию сотрудничества с братским Туркменистаном, реализующим созидательный внешнеполитический курс и конструктивную экономическую стратегию.

Рустами Эмомали подчеркнул, что Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты внес большой вклад в укрепление уз дружбы и сотрудничества между государствами Центральной Азии и дал высокую оценку заслугам Аркадага в обеспечении динамичного развития таджикско-туркменских отношений, стратегического партнёрства.

Стороны отметили весомый вклад туркмено-таджикских межпарламентских связей в поддержание мира и стабильности в Центральной Азии. В данном контексте отмечалось, что участие парламентариев в различных региональных форумах нацелено на создание благоприятных правовых предпосылок и условий для успешного развития политического, экономического, гуманитарного сотрудничества.

Предметом обсуждения стала также деятельность парламентариев в глобальном измерении, особенно на фоне сегодняшних процессов, которые переживают сложный период. При этом особый акцент был сделан на значимости многосторонней парламентской дипломатии.

Стороны констатировали, что повышается роль сотрудничества между законодателями разных стран, укрепляются созданные в мире парламентские объединения, в первую очередь старейший, самый крупный и авторитетный из них – Межпарламентский союз. Как отмечалось, представители Туркменистана и Таджикистана активно участвуют в его работе.

Большое значение сегодня приобретает парламентское общение в форматах межгосударственного взаимодействия, в том числе Межпарламентского форума государств Центральной Азии.

Стороны сошлись во мнении, что законодатели Туркменистана и Таджикистана могли бы выступать на парламентских площадках с совместными инициативами, прежде всего в вопросах укрепления правовой базы сотрудничества между государствами-участниками, развития гуманитарных, общественных, культурных связей, налаживания женских, молодёжных каналов общения.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе увеличение объёма товарооборота, расширение сотрудничества в нефтегазовой, химической, металлургической, транспортно-коммуникационной и аграрной сферах.

Наряду с этим была подчеркнута важная роль Межправительственной комиссии Таджикистана и Туркменистана в дальнейшем расширении и укреплении торгово-экономических связей.

Также состоялся обмен мнениями по целому ряду актуальных вопросов регионального и международного характера, в том числе по проблемам Афганистана, а также по осуществлению совместных усилий по борьбе с транснациональными угрозами и опасностями.

Культурные мероприятия

Во второй половине дня Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Президент Эмомали Рахмон приняли участие в совместном концерте «Вечер дружбы».

С концертной программой выступили известные деятели культуры и мастера искусств Туркменистана и Таджикистана.

Благотворительный Фонд передал Медицинскому комплексу Истиклол подарки

В Медицинском комплексе «Истиклол» города Душанбе состоялась церемония передачи подарков детям Таджикистана от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Данная гуманитарная акция проведена в соответствии с Распоряжением Президента Сердара Бердымухамедова, следуя исконным традициям добронравных отношений и гуманизма туркменского народа.

Согласно Распоряжению Президента Туркменистана, Таджикистану переданы лекарственные и медицинские средства, текстильная продукция, детская одежда и кондитерские изделия в качестве подарка.

Круглый стол, посвященный Махтумкули

На полях визита Национального Лидера туркменского народа, в Душанбе в Центре письменного наследия при Президиуме Академии наук Таджикистана с участием научных и творческих деятелей двух стран был организован «круглый стол», посвящённый 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Туркмено-таджикский Бизнес-форум

4 апреля в Душанбе состоялся совместный бизнес-форум, в котором приняли участие представители частного сектора двух стран.

На повестку дня встречи были вынесены вопросы дальнейшей активизации торговых связей, увеличения объёмов и расширения номенклатуры взаимного товарооборота, претворения в жизнь совместных проектов.

В ходе форума были обсуждены возможности туркмено-таджикского взаимодействия в различных отраслях, в том числе по линии промышленного комплекса, топливно-энергетического сектора, сельского хозяйства, транспорта и логистики, инвестиционной деятельности. ///nCa, 5 апреля 2024 г. (пресс-служба Президента Таджикистана, ИА “Ховар”)