В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоится  финал конкурса “Франкофония 2024”  и Церемония вручения призов  – 6 апреля 2024 г. 



Знаете ли вы, что на пяти континентах проживает 321 миллион человек, говорящих пофранцузски, что французский язык является пятым языком в мире и четвертым языком, используемым в Интернете? Мы говорим, учимся, создаем и ведем бизнес на французском языке от Ливана до Бенина, от Канады до Сенегала, от Румынии до Гаити… а также в Нью-Йорке, Лиссабоне и в Гонконге. Франкофония представляет собой языковое пространство, находящееся в процессе полного расширения, и, по прогнозам, к 2050 году число говорящих на французском языке составит 600 или

700 миллионов человек, в основном, из-за демографической динамики в Африке. Ежегодно, 20 марта отмечается Международный день Франкофонии во франкоязычных странах, а также там, где французский язык менее распространен. Организуется несколько сотен мероприятий, чтобы подчеркнуть разнообразие и жизнеспособность Франкофонии.

В этом году мероприятия, организованные по случаю Франкофонии в Туркменистане, собрали более 1000 участников:

Олимпиады по французскому языку среди школ города Ашхабада и велаятов Туркменистана, в которых приняли участие 850 школьников из 7 городов Туркменистана;

конкурсы, в которых приняли участие более 200 кандидатов, в том числе 142 студента из 3-х вузов Туркменистана: Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммет Азади, Туркменского государственного Университета имени Махтумгулы и Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Поскольку, Олимпийские Игры 2024 года пройдут в Париже – в крупной франкоязычной столице, одной из главных тем Франкофонии в этом году стали олимпийские и параолимпийские ценности.

В Большом зале Института международных отношений впервые проводится церемония закрытия и финал, организованная совместно с Министерством образования Туркменистана и 6 странами-членами, ассоциированными странами-наблюдателями Международной организации Франкофонии (Армения, Франция, Грузия, Румыния, Швейцария, Украина), ЮНИСЕФ (французский язык является одним из 6 официальных языков ООН) и около десяти компаний-партнеров: TotalEnergie, VINCI, Royal Palace, Lacoste, Alliance / Boutique de Paris, Bossan Concept, Eurocosmetics, кафе La Tartine и салон красоты Dessange.

В октябре 2024 года, Саммит Франкофонии в Виллер-Котре во Франции, будет посвящен теме «Создавать, внедрять инновации, предпринимать на французском языке». Это направление подчеркивает многочисленные возможности и динамизм франкоязычного пространства, тем самым поощряя творчество, инновации и предпринимательство как механизмы создания рабочих мест для молодежи.

///Французский Институт в Туркменистане, 5 апреля 2024 г.