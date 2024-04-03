Широкое разведение кур на юге Центральной Азии с 400 года до н. э. превратило их в сельскохозяйственное животное глобального экономического значения

Фрагмент яичной скорлупы с городища Баш-Тепа (Узбекистан), представляющий собой одно из самых ранних свидетельств существования кур на Шелковом пути. Фото: Роберт Шпенглер

Что было первым – курица или яйцо? Ответ на этот извечный вопрос ученые из Германии отыскали на просторах Центральной Азии.

История происхождения и распространения кур по древнему миру до сих пор мало изучена. Фактически, новые археологические методы позволили заявить, что все ранние костные находки, которые якобы принадлежали древним курам, на самом деле являются останками других диких птиц.

Настоящий прорыв совершили исследователи из Общества Макса Планка (Германия). В журнале Nature Communications международная группа археологов, историков и ученых-биомолекуляристов опубликовала исследование о самых ранних явных доказательствах выращивания кур для производства яиц. [Phys.org, 2 апреля]

Используя фрагменты яичной скорлупы, собранные на 12 археологических памятниках возрастом около 1500 лет, исследователи доказали, что куры широко выращивались в Центральной Азии примерно с 400 г. до н.э. по 1000 г. н.э. и, вероятно, их расселение происходило вдоль древнего Шелкового пути. Обилие яичной скорлупы также позволяет предположить, что птицы откладывали яйца не в сезон. Исследователи утверждают, что именно эта особенность плодовитости сделала домашнюю курицу столь привлекательной для древних народов.

Команда собрала десятки тысяч фрагментов яичной скорлупы на участках, расположенных вдоль главного центральноазиатского коридора Шелкового пути. Затем они использовали метод биомолекулярного анализа под названием ZooMS, чтобы определить источник яиц.

Подобно генетическому анализу, ZooMS может идентифицировать виды по останкам, то есть по костям, коже и остаткам панцирных покрытий, опираясь на белковые сигналы, а не на ДНК.

Дышащая пора древнего фрагмента яичной скорлупы со средневекового городища Ташбулак в Узбекистане под большим увеличением. Фото: Роберт Шпенглер

Идентификация этих фрагментов скорлупы как от куриных яиц и их обилие на каждом участке привело исследователей к важному выводу: птицы, должно быть, откладывали яйца чаще, чем их дикий предок, красная лесная курица, которая гнездится один раз в год и обычно откладывает шесть яиц в кладке.

«Это самое раннее свидетельство потери сезонной яйцекладки, обнаруженное в археологических записях», — говорит доктор Роберт Шпенглер, руководитель исследовательской группы.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в Центральной Азии способность откладывать множество яиц превратила курицу в глобальный вид, имеющий огромное экономическое значение.

Дополнительная информация: Nature Communications (2024 г.). DOI: 10.1038/s41467-024-46093-2

///nCa, 3 апреля 2024 г.