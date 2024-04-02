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ЮНКТАД продолжит оказывать содействие в цифровизации таможенного сектора Туркменистана

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30 марта 2024 года состоялась встреча заместителя председателя Государственной таможенной службы Туркменистана с региональным координатором Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Дмитрием Годуновым.

Как отмечалось, в рамках первого и второго этапов Концепции развития цифровой экономики Туркменистана в 2019-2025 годах, Государственная таможенная служба успешно реализовала первый этап цифровизации таможенной сферы с внедрением системы электронного декларирования ASYCUDA.

В настоящее время, продолжается работа над вторым этапом цифровизации, который предусматривает разработку Единого окна для экспортно-импортных операций.

В этой связи, в ходе встречи стороны обсудили предложения, разработанные ЮНКТАД, для реализации третьего этапа цифровизации таможенных органов.

Следует отметить, что проект «Единое окно для экспортно-импортных операций», реализуемый между ПРООН, ЮНКТАД и Государственной таможенной службой Туркменистана, был продлен до конца 2024 года.

В текущем году проект сосредоточится на содействии комплексному мониторингу и контролю лицензий, сертификатов и разрешений (LCP), внедрению межведомственного управления рисками при таможенном оформлении и расширению возможности Туркменистана для глобальной, региональной экономической интеграции и международной торговли. ///nCa, 2 апреля 2024 г.

 

 

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