Молодежь помогает обеспечить доступ к достаточным объемам чистой воды в Центральной Азии

Экономия воды в школе
Пятиклассники из города Щучинск (Казахстан) недавно разработали в своих школах и местных сообществах экопроект в рамках программы по развитию социального предпринимательства.
Ярослав, который испытывал озабоченность по поводу проблем, вызыванных отношением к природным ресурсам, возглавил команду учащихся. «Телепередачи о высыхании рек и озер, которое становится причиной страданий людей от нехватки воды, всегда производили на меня сильное впечатление», – говорит он.
У Ярослава возникла идея: что, если его команда установит приборы контроля расходования питьевой воды?
«У меня перед глазами стоит картина: школьники подходят к питьевому фонтанчику, чтобы напиться, открывают кран, а затем отвлекаются на своих друзей. Тем временем вода льется и льется. Сколько воды утекает впустую? — продолжает Ярослав. – Поэтому, когда мой учитель предложил нам принять участие в данном проекте и рассказал, чем мы будем заниматься, у меня сразу родилась идея: «Я позабочусь о том, чтобы вода не текла просто так».
После бурных обсуждений все участники проголосовали за то, чтобы продвигать идею в отношении школьного питьевого фонтанчика. Если эта инициатива принесет существенные положительные результаты, датчики также будут установлены и в других помещениях школы, например на раковинах и умывальниках.
«Независимо от того, сможем ли мы воплотить нашу идею в жизнь или нет, участие в проекте многому нас научило. – говорит Ярослав. – Мы поняли, что охрана природы – это наша ответственность. Каждому из нас, даже ученику средней школы, есть что предложить. И, что самое главное, у нас есть поддержка. Не только взрослые могут проводить мероприятия по охране природы – школьники также способны внести свой вклад».
Дети в Таджикистане используют искусство, чтобы подчеркнуть важное значение доступа к безопасному водоснабжению, санитарии и гигиене. Ученица шестого класса из столицы Таджикистана Душанбе Фотима Зокирова стала одной из победительниц республиканского художественного конкурса, посвященного организованному ЮНИСЕФ Молодежному и детскому водному форуму.
«Мой рисунок содержит основное ключевое послание, — говорит Фотима. – Выбор за вами! Вы можете выбрать жизнь в прекрасном мире или в мире с загрязненной окружающей средой. Все в мире зависит от воды, если нет воды, нет и нашей планеты».
«Многие люди используют воду неправильно, — продолжает она. – Например, бросают в воду мусор или оставляют кран открытым, когда уходят. Это неправильно – мы должны беречь воду. Без воды мы пропадем».
Инновационные технологии водоснабжения
Недавно Шахзода и ее команда заняли первое место в областном конкурсе «Семена будущего» на лучший проект в категории «Технологии во благо».
«В Узбекистане мы сталкиваемся с серьезной проблемой нехватки воды, из-за чего некоторые фермеры используют для орошения грунтовые воды. К сожалению, такая вода часто содержит большое количество солей и тяжелых металлов, что делает ее непригодной для сельскохозяйственных целей», — говорит Шахзода.
Для решения этой проблемы Шахзода и еще восемь учащихся разработали оснащенный специальными датчиками водный фильтр Aquatibia, который способен опреснять и очищать воду. Устройство работает как фильтр для очистки воды, удаляя соли, тяжелые металлы и другие частицы, с тем чтобы фермеры могли пользоваться для орошения безопасной водой. Фильтр работает за счет использования натурального фильтрующего материала, произведенного из древесных отходов, причем датчики также собирают данные о качестве воды и отправляют их в облачное хранилище с помощью энергоэффективной технологии Long-Range. Такие данные собираются и становятся доступными для фермеров через мобильное приложение, предоставляя ценную информацию для управления орошением.
Реализующий эту инициативу коллектив ставит своей целью сокращение отходов древесины в Узбекистане и внесение вклада в экономику замкнутого цикла за счет использования древесных отходов в качестве фильтрационного агента.
«Эта идея стала результатом совместных усилий. Первоначальная концепция была предложена студентом-химиком из нашей команды, который проводил исследования фильтрационного агента для улучшения опреснения и фильтрации воды. Тем не менее мы вместе с другими студентами, имеющими опыт работы в области компьютерной инженерии, внесли свой вклад в то, чтобы сделать его “интеллектуальным” и более проницательным, — поясняет Шахзода. — Это важно для нашей страны, так как Узбекистан в значительной степени зависит от аграрного сектора».
Шахзода приняла участие в 28-й Конференции ООН по климату (КС-28) в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Я мало что знала о количестве выбросов углерода, которые человечество производит каждый год, — говорит она. — Однако с тех пор я узнала больше, в том числе и о том, что водный сектор также несет ответственность за довольно большую долю выбросов. Для меня, безусловно, было откровением узнать о стратегиях и целях декарбонизации в отрасли водоснабжения, которые были установлены некоторыми странами. Кроме того, моим любимым мероприятием в рамках КС-28 стало посещение Startup Village («Деревни стартапов») в Зеленой зоне, где я узнала много нового о компаниях-стартапах, ориентированных на устойчивое развитие. Одна из таких компаний работала над проблемой сбора и рециркуляции воды в районах с влажным климатом, например на морских побережьях, с целью использования такой воды для различных целей».
Миллионы детей в Центральной Азии испытывают острую нехватку воды. Дефицит воды основан на комплексном показателе базового водного стресса, сезонных и межгодовых колебаний, снижения уровня грунтовых вод и риска засухи. Более высокие значения показателей указывают на более высокую подверженность риску нехватки воды.
Около 3,8 миллиона детей не имеют доступа к базовой питьевой воде, а 4,5 миллиона детей сталкиваются с чрезвычайной уязвимостью в плане нехватки воды. Индекс ЮНИСЕФ уязвимости в плане доступа к водным ресурсам основан на комплексном показателе нехватки воды и уровне питьевого водоснабжения.
ЮНИСЕФ совместно с партнерами в странах региона работает над укреплением систем водоснабжения и обеспечением надежного доступа к достаточному количеству безопасной воды для детей и семей. ///Центр Новостей ООН, 30 марта 2024 г.