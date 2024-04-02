Молодежь помогает обеспечить доступ к достаточным объемам чистой воды в Центральной Азии

Изменение климата уже необратимо изменило жизнь каждого человека повсюду в мире, причем самое тяжелое бремя ложится на плечи детей. Обеспокоенные нехваткой воды, загрязнением воздуха и усилением аномальной жары, дети и молодые люди в странах Центральной Азии принимают меры для защиты своего будущего.

Изменение климата уже необратимо изменило жизнь каждого человека повсюду в мире, причем самое тяжелое бремя ложится на плечи детей. Обеспокоенные нехваткой воды, загрязнением воздуха и усилением аномальной жары, дети и молодые люди в странах Центральной Азии принимают меры для защиты своего будущего.

Экономия воды в школе

Пятиклассники из города Щучинск (Казахстан) недавно разработали в своих школах и местных сообществах экопроект в рамках программы по развитию социального предпринимательства.

Ярослав, который испытывал озабоченность по поводу проблем, вызыванных отношением к природным ресурсам, возглавил команду учащихся. «Телепередачи о высыхании рек и озер, которое становится причиной страданий людей от нехватки воды, всегда производили на меня сильное впечатление», – говорит он.

У Ярослава возникла идея: что, если его команда установит приборы контроля расходования питьевой воды?

«У меня перед глазами стоит картина: школьники подходят к питьевому фонтанчику, чтобы напиться, открывают кран, а затем отвлекаются на своих друзей. Тем временем вода льется и льется. Сколько воды утекает впустую? — продолжает Ярослав. – Поэтому, когда мой учитель предложил нам принять участие в данном проекте и рассказал, чем мы будем заниматься, у меня сразу родилась идея: «Я позабочусь о том, чтобы вода не текла просто так».

После бурных обсуждений все участники проголосовали за то, чтобы продвигать идею в отношении школьного питьевого фонтанчика. Если эта инициатива принесет существенные положительные результаты, датчики также будут установлены и в других помещениях школы, например на раковинах и умывальниках.

«Независимо от того, сможем ли мы воплотить нашу идею в жизнь или нет, участие в проекте многому нас научило. – говорит Ярослав. – Мы поняли, что охрана природы – это наша ответственность. Каждому из нас, даже ученику средней школы, есть что предложить. И, что самое главное, у нас есть поддержка. Не только взрослые могут проводить мероприятия по охране природы – школьники также способны внести свой вклад».