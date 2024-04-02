Международный журнал Diplomatic World приглашает туркменских предпринимателей в проект эксклюзивного бизнес-каталога для частного сектора Туркменистана

Международный журнал «Diplomatic World», базирующийся в сердце Европы – Брюсселе, с гордостью анонсирует запуск инновационного проекта: эксклюзивного бизнес-каталога, выходящего под известным брендом «Diplomatic World». Этот специальный выпуск будет посвящен исключительно частному сектору Туркменистана, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

Бизнес-каталог ставит перед собой амбициозные задачи: усилить узнаваемость все более динамичного и конкурентоспособного частного сектора Туркменистана и туркменских компаний, способствовать их успешному позиционированию на рынке Европы и привлечь к ним внимание европейских инвесторов.

Представив в каталоге от 20 до 25 компаний, охватывающих различные сектора экономики Туркменистана, «Diplomatic World» стремится открыть новые горизонты для их развития и расширения.

Экземпляры каталога будут тиражированы тысячами и распространены среди ключевых представителей деловых кругов и бизнес-сообществ Европы. Также он будет доступен в дипломатических представительствах Туркменистана по всему континенту, став незаменимым инструментом для налаживания контактов и сотрудничества с европейским бизнесом на различных деловых мероприятиях и торговых ярмарках.

«Diplomatic World» – это не просто журнал. Это квартальное издание в цифровом и печатном форматах, которое стирает границы между политикой, дипломатией, бизнесом, финансами, искусством и культурой. Благодаря своему уникальному содержанию и эксклюзивной аудитории, включающей глав государств, послов, представителей ЕС и лидеров мирового бизнеса, журнал является мощным каналом для взаимодействия с решающими лицами на высшем уровне.

«Diplomatic World» приглашает компании и представителей частного сектора Туркменистана к сотрудничеству в рамках этого уникального проекта. Для сотрудничества и получения дополнительной информации можно связаться по электронной почте: diplowereld@mail.be ///nCa, 2 апреля 2024 г.