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Посол Туркменистана в Казахстане встретился с главой парламентской туркмено-казахстанской группы дружбы

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Посол Туркменистана Батыр Реджепов встретился с Главой парламентской туркмено-казахстанской группы дружбы, членом Комитета Мажилис Парламента Казахстана по международным делам, обороне и безопасности Измухамбетовым Бактыкожа.

В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов по углублению туркмено-казахстанского сотрудничества по линии парламентов двух стран.

В приветственном слове Измухамбетов отметил, что высокий уровень взаимодействия двух стран отражает ключевой межгосударственный документ – Договор о стратегическом партнёрстве. Вместе с тем политическому диалогу между Казахстаном и Туркменистаном содействует активное развитие межпарламентских связей.

«Хотел бы отметить успешное проведение в мае 2022 года в Ашхабаде Первого Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России. Казахстан всецело поддерживает инициативу по запуску столь важного диалога. Кроме того, мы готовы рассмотреть инициативу туркменской стороны по созыву Межпарламентского форума стран ЦА и Японии», – сказал Измухамбетов.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы организации очередного заседания туркмено-казахстанской межпарламентской группы дружбы, участие сторон в совместных мероприятиях.

Стороны также договорились поощрять вопросы трансграничного сотрудничества между сопредельными регионами двух стран в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.///nCa, 1 апреля 2024 г.

 

 

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